إنفيديا تتجاوز 5 تريليونات دولار بفضل الذكاء الاصطناعي

تجاوزت شركة “إنفيديا” اليوم قيمتها السوقية خمسة تريليونات دولار، وذلك بدفعة من سلسلة مكاسب مبهرة رسخت مكانتها في قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي.

وصعد سهم الشركة (4.6%) بعد سلسلة من الإعلانات في الآونة الأخيرة عززت هيمنتها في سباق الذكاء الاصطناعي.

ويسلط هذا الإنجاز الضوء على التحول السريع لإنفيديا من شركة متخصصة في تصميم رقائق معالجة الرسومات إلى صاحبة موقع رئيسي في قطاع الذكاء الاصطناعي.