Icon

عملية ريو.. 119 قتيلاً في أعنف تدخل للشرطة بتاريخ البرازيل Icon الرئيس السوري: السعودية نموذج رائد بالمنطقة في الأمن والاستقرار والاستثمار Icon البنك الدولي: أسعار السلع ستتراجع إلى أدنى مستوياتها Icon 5 مكملات غذائية لا تتناسب مع القهوة Icon فرنسا.. الأمن يفشل في العثور على مجوهرات اللوفر Icon الرئيس السوري يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة Icon هيئة الأفلام تطلق آخر محطات مؤتمر النقد السينمائي الدولي Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” 25 نقطة أساس Icon احباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش و65 ألف قرص محظور بجازان Icon ولي العهد يلتقي برئيس جمهورية غينيا الاستوائية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

إنفيديا تتجاوز 5 تريليونات دولار بفضل الذكاء الاصطناعي

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٣ صباحاً
إنفيديا تتجاوز 5 تريليونات دولار بفضل الذكاء الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تجاوزت شركة “إنفيديا” اليوم قيمتها السوقية خمسة تريليونات دولار، وذلك بدفعة من سلسلة مكاسب مبهرة رسخت مكانتها في قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي.

وصعد سهم الشركة (4.6%) بعد سلسلة من الإعلانات في الآونة الأخيرة عززت هيمنتها في سباق الذكاء الاصطناعي.
ويسلط هذا الإنجاز الضوء على التحول السريع لإنفيديا من شركة متخصصة في تصميم رقائق معالجة الرسومات إلى صاحبة موقع رئيسي في قطاع الذكاء الاصطناعي.

قد يهمّك أيضاً
لمواجهة إنفيديا.. هواوي تطرح أقوى معالجات ذكاء اصطناعي

لمواجهة إنفيديا.. هواوي تطرح أقوى معالجات ذكاء اصطناعي

طرح رقائق ذكاء اصطناعي خارقة من إنفيديا

طرح رقائق ذكاء اصطناعي خارقة من إنفيديا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد