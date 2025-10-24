إيطاليا تحتكر نحو 70% من إنتاج الاتحاد الأوروبي للمعكرونة سكني: تاريخ إيداع الدعم ثابت 116 دقيقة متوسط زمن العمرة خلال ربيع الثاني سلمان للإغاثة يوزّع 1,100 من المواد الإيوائية المتنوعة في سول الصومالية وزارة الداخلية تُسهم في إحباط محاولة تهريب 25 كيلو كوكايين في ماليزيا الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق السعودية تقدم مشاريع صحية لبناء عالم خال من شلل الأطفال ضبط مواطن رعى 25 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز بدء أعمال السجل العقاري لـ 43 حيًا في الرياض والشرقية
أنتجت إيطاليا في عام 2024، (4.1) ملايين طن من المعكرونة، بما يعادل (69%) من إجمالي إنتاج الاتحاد الأوروبي البالغ ستة ملايين طن.
وتتفوق إيطاليا بفارق كبير عن أقرب منافسيها من منتجي المعكرونة، حيث تنتج إسبانيا (367) ألف طن أي بنسبة (6%) من إجمالي إنتاج الاتحاد الأوروبي، وفق بيانات نشرها اليوم، مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، وتأتي ألمانيا في المركز الثالث بـ(290) ألف طن.
وزادت قيمة إنتاج المعكرونة بنسبة (3%) في 2024 لتبلغ (9.1) مليارات دولار في الاتحاد الأوروبي إلا أن حجم الإنتاج شهد تراجعًا بنسبة (5%) بالمقارنة مع عام 2023.
ويُصدر أكثر من نصف الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي، إذ جاءت إيطاليا في المركز الأول بتصديرها (2.9) مليون طن، ما يعادل (77%) من إجمالي الصادرات متقدمة على إسبانيا التي صدرت (131) ألف طن بنسبة (5%).
واستوردت ألمانيا وحدها (468) مليون طن من المعكرونة ما يعادل (28%) من إجمالي الواردات، تليها فرنسا بـ(372) مليون طن وبنسبة (22%).