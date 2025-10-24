Icon

إيطاليا تحتكر نحو 70% من إنتاج الاتحاد الأوروبي للمعكرونة

الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
المواطن - واس

أنتجت إيطاليا في عام 2024، (4.1) ملايين طن من المعكرونة، بما يعادل (69%) من إجمالي إنتاج الاتحاد الأوروبي البالغ ستة ملايين طن.

وتتفوق إيطاليا بفارق كبير عن أقرب منافسيها من منتجي المعكرونة، حيث تنتج إسبانيا (367) ألف طن أي بنسبة (6%) من إجمالي إنتاج الاتحاد الأوروبي، وفق بيانات نشرها اليوم، مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، وتأتي ألمانيا في المركز الثالث بـ(290) ألف طن.

وزادت قيمة إنتاج المعكرونة بنسبة (3%) في 2024 لتبلغ (9.1) مليارات دولار في الاتحاد الأوروبي إلا أن حجم الإنتاج شهد تراجعًا بنسبة (5%) بالمقارنة مع عام 2023.

ويُصدر أكثر من نصف الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي، إذ جاءت إيطاليا في المركز الأول بتصديرها (2.9) مليون طن، ما يعادل (77%) من إجمالي الصادرات متقدمة على إسبانيا التي صدرت (131) ألف طن بنسبة (5%).

واستوردت ألمانيا وحدها (468) مليون طن من المعكرونة ما يعادل (28%) من إجمالي الواردات، تليها فرنسا بـ(372) مليون طن وبنسبة (22%).

