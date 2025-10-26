اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي بين السعودية وكوبا 

Icon

الإثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
المواطن - واس

وقع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج في مقر مبنى الهيئة الرئيس بالرياض اليوم، اتفاقيةً في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوبا، التي مثلها سفير جمهورية كوبا لدى المملكة ماجيل بورتو بارجا، وذلك ضمن أعمال الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء الكوبي لحضور مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة في الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال خدمات النقل الجوي، والتعاون الثنائي بين الطرفين على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقًا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، إضافة إلى وضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي.

وتسهم الاتفاقية في تحقيق مستهدفات برنامج الطيران الهادف إلى بناء الشراكات الدولية وتعزيز العلاقات الدولية في مجال الطيران المدني بين المملكة ودول العالم، بما يتيح للناقلات الوطنية توسيع شبكة خططها التشغيلية، علاوةً على تعزيز الربط الجوي للمملكة بالعالم إلى (250) وجهة لتكون منصةً لوجستيةً عالمية، ونقل (330) مليون مسافر سنويًّا بحلول عام 2030 والمتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

