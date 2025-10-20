Icon

خلال الربع الثالث

ارتفاع أرباح الأهلي السعودي 20.5% إلى 6.47 مليار ريال

الإثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٤ صباحاً
ارتفاع أرباح الأهلي السعودي 20.5% إلى 6.47 مليار ريال
المواطن - فريق التحرير

ارتفع صافي أرباح البنك الأهلي السعودي بنسبة 20.55% في الربع الثالث من 2025، إلى نحو 6.47 مليار ريال مقابل نحو 5.37 مليار ريال في الربع الثالث من 2024. فيما جاءت الأرباح أعلى بكثير من توقعات المحللين المقدرة بنحو 5.46 مليار ريال

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح “الأهلي السعودي” بنسبة 5.4% في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي ربح نحو 6.14 مليار ريال في الربع الثاني من 2025.

وأرجع البنك في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الاثنين، ارتفاع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، إلى زيادة إجمالي دخل العمليات التشغيلية وانخفاض إجمالي مصاريف العمليات التشغيلية.

وارتفع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 10.4% إلى 10.1 مليار ريال نتيجة الارتفاع في صافي الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 6.8% وارتفاع صافي رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 8.2% بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الدخل من الاستثمارات بنسبة 44.6%. بينما انخفض إجمالي مصاريف العمليات التشغيلية بنسبة 12%.

وارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 19.1% في أول 9 أشهر من العام الجاري، إلى نحو 18.63 مليار ريال مقارنة بصافي ربح نحو 15.64 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2024.

 

