ارتفاع التضخم في تركيا لأول مرة منذ 16 شهرًا

سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا ارتفاعًا في سبتمبر الماضي بنسبة 3.23% على أساس شهري، وهو أول ارتفاع له خلال الأشهر الـ16 الأخيرة، وفقًا لبيانات رسمية نشرها معهد الإحصاء التركي.

واستقرت الليرة التركية، بعد صدور بيانات التضخم، عند مستوى قياسي منخفض بلغ 41.685 ليرة للدولار، بينما هبط مؤشر قطاع البنوك بنحو 1.3% وسط تراجع عام في الأسهم.

وأرجع وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك، الارتفاع في التضخم الشهري إلى أسعار المواد الغذائية، التي أكد أنها كانت عاملًا رئيسيًا، بسبب الصقيع والجفاف الزراعي.