اقتران القمر بنجمة قلب العقرب في سماء الشمالية

شهدت سماء منطقة الحدود الشمالية مساء اليوم، ظاهرة فلكية مميزة تمثلت في اقتران بصري بين القمر ونجمة “قلب العقرب” (Antares) الواقعة في كوكبة العقرب (Scorpius).

وبدا القمر في المشهد قريبًا بصريًا من النجمة الحمراء العملاقة، ما أضفى مشهدًا لافتًا في الأفق الجنوبي الشرقي، إذ يُعد هذا الاقتران ظاهرة بصرية ناجمة عن تداخل خطوط الرؤية من منظور الأرض.

وأوضح رئيس نادي الفلك والفضاء زاهي الخليوي، أن شهر أكتوبر يشهد عددًا من الظواهر الفلكية اللافتة، من أبرزها هذا الاقتران، مشيرًا إلى أن صفاء سماء المنطقة وانخفاض التلوث الضوئي يجعلان مثل هذه الظواهر أكثر وضوحًا وجاذبية لعشاق الفلك والمراقبين.