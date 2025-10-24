Icon

اقتران القمر بنجمة قلب العقرب في سماء الشمالية Icon وظائف شاغرة بفروع التصنيع الوطنية Icon وظائف شاغرة لدى شركة الفنار Icon تعادل نيوم والخليج بهدف لكل منهما Icon الهلال يحسم الكلاسيكو بثنائية نظيفة أمام الاتحاد في دوري روشن Icon القبض على مقيم لترويجه الحشيش في نجران Icon سلمان للإغاثة يفتح باب الأمل لطفلة فلسطينية من غزة مصابة بسرطان القولون Icon إيطاليا تحتكر نحو 70% من إنتاج الاتحاد الأوروبي للمعكرونة Icon سكني: تاريخ إيداع الدعم ثابت Icon 116 دقيقة متوسط زمن العمرة خلال ربيع الثاني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

اقتران القمر بنجمة قلب العقرب في سماء الشمالية

الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٥ مساءً
اقتران القمر بنجمة قلب العقرب في سماء الشمالية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

شهدت سماء منطقة الحدود الشمالية مساء اليوم، ظاهرة فلكية مميزة تمثلت في اقتران بصري بين القمر ونجمة “قلب العقرب” (Antares) الواقعة في كوكبة العقرب (Scorpius).

وبدا القمر في المشهد قريبًا بصريًا من النجمة الحمراء العملاقة، ما أضفى مشهدًا لافتًا في الأفق الجنوبي الشرقي، إذ يُعد هذا الاقتران ظاهرة بصرية ناجمة عن تداخل خطوط الرؤية من منظور الأرض.

قد يهمّك أيضاً
فلكية جدة ترصد قرب القمر من قلب العقرب اليوم

فلكية جدة ترصد قرب القمر من قلب العقرب اليوم

الزعاق: اليوم أول موسم العقرب ونعرفه من 5 أشياء

الزعاق: اليوم أول موسم العقرب ونعرفه من 5 أشياء

وأوضح رئيس نادي الفلك والفضاء زاهي الخليوي، أن شهر أكتوبر يشهد عددًا من الظواهر الفلكية اللافتة، من أبرزها هذا الاقتران، مشيرًا إلى أن صفاء سماء المنطقة وانخفاض التلوث الضوئي يجعلان مثل هذه الظواهر أكثر وضوحًا وجاذبية لعشاق الفلك والمراقبين.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد