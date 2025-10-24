اقتران القمر بنجمة قلب العقرب في سماء الشمالية وظائف شاغرة بفروع التصنيع الوطنية وظائف شاغرة لدى شركة الفنار تعادل نيوم والخليج بهدف لكل منهما الهلال يحسم الكلاسيكو بثنائية نظيفة أمام الاتحاد في دوري روشن القبض على مقيم لترويجه الحشيش في نجران سلمان للإغاثة يفتح باب الأمل لطفلة فلسطينية من غزة مصابة بسرطان القولون إيطاليا تحتكر نحو 70% من إنتاج الاتحاد الأوروبي للمعكرونة سكني: تاريخ إيداع الدعم ثابت 116 دقيقة متوسط زمن العمرة خلال ربيع الثاني
شهدت سماء منطقة الحدود الشمالية مساء اليوم، ظاهرة فلكية مميزة تمثلت في اقتران بصري بين القمر ونجمة “قلب العقرب” (Antares) الواقعة في كوكبة العقرب (Scorpius).
وبدا القمر في المشهد قريبًا بصريًا من النجمة الحمراء العملاقة، ما أضفى مشهدًا لافتًا في الأفق الجنوبي الشرقي، إذ يُعد هذا الاقتران ظاهرة بصرية ناجمة عن تداخل خطوط الرؤية من منظور الأرض.
وأوضح رئيس نادي الفلك والفضاء زاهي الخليوي، أن شهر أكتوبر يشهد عددًا من الظواهر الفلكية اللافتة، من أبرزها هذا الاقتران، مشيرًا إلى أن صفاء سماء المنطقة وانخفاض التلوث الضوئي يجعلان مثل هذه الظواهر أكثر وضوحًا وجاذبية لعشاق الفلك والمراقبين.