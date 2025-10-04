اكتشاف نادر لحيوان هجين يجمع بين الذئب والكلب

اكتشف علماء في منطقة قريبة من سالونيك شمالي اليونان حيواناً هجيناً بين الذئب والكلب، بعد أن أكدت الفحوص الجينية امتلاكه صفات مشتركة بين النوعين.

وأعلنت منظمة “كاليستو” لحماية الحيوانات المفترسة والأنواع المهددة بالانقراض أن هذا الاكتشاف هو الأول من نوعه الموثق علمياً في اليونان.

حيوان هجين يجمع بين الذئب والكلب

وأوضحت عالمة الأحياء إيميليا إيوكيميدو، خلال مؤتمر في أثينا، أن التحاليل الجينية أثبتت أن الحيوان هجين بنسبة 45% ذئب و55% كلب. تم التعرف عليه أثناء فحوص شملت 50 عينة من ذئاب جُمعت من البر اليوناني.

وأشارت إلى أن تحديد مثل هذه الحالات كان يعتمد سابقاً على الشكل الخارجي فقط في أوروبا وآسيا الوسطى والولايات المتحدة، لكن الدراسات الجينية الحديثة أثبتت أنها أقل شيوعاً مما كان يُعتقد.

ويأتي هذا الاكتشاف في وقت تشهد فيه أعداد الذئاب في اليونان ارتفاعاً ملحوظاً خلال العقود الأخيرة، بفضل حظر الصيد الذي فُرض عام 1983 بموجب اتفاقية “برن” لحماية الحياة البرية.