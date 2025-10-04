اكتشاف نادر لحيوان هجين يجمع بين الذئب والكلب المنافذ الجمركية تسجل 1509 حالات ضبط خلال أسبوع أمين منطقة الرياض يطلق برنامج “تحوّل الرياض البلدي” “المواطن” في جولة بمعرض الرياض الدولي للكتاب.. محفل ثقافي يجمع الكبير والصغير سعود كاتب: الذكاء العاطفي أحد أكثر المفاهيم التي أُسيء تفسيرها وممارستها حالة مطرية غزيرة على الباحة خلال أسبوع.. ضبط 18673 مخالفًا بينهم 17 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف طيران ناس يدشن أولى رحلاته المباشرة بين الدمام ودمشق معرض الرياض الدولي للكتاب.. لوحة ثقافية متكاملة امتزج فيها الأدب والفن والتقنية توضيح من سكني بشأن مساحات الوحدات السكنية والأراضي المشمولة بالدعم
اكتشف علماء في منطقة قريبة من سالونيك شمالي اليونان حيواناً هجيناً بين الذئب والكلب، بعد أن أكدت الفحوص الجينية امتلاكه صفات مشتركة بين النوعين.
وأعلنت منظمة “كاليستو” لحماية الحيوانات المفترسة والأنواع المهددة بالانقراض أن هذا الاكتشاف هو الأول من نوعه الموثق علمياً في اليونان.
وأوضحت عالمة الأحياء إيميليا إيوكيميدو، خلال مؤتمر في أثينا، أن التحاليل الجينية أثبتت أن الحيوان هجين بنسبة 45% ذئب و55% كلب. تم التعرف عليه أثناء فحوص شملت 50 عينة من ذئاب جُمعت من البر اليوناني.
وأشارت إلى أن تحديد مثل هذه الحالات كان يعتمد سابقاً على الشكل الخارجي فقط في أوروبا وآسيا الوسطى والولايات المتحدة، لكن الدراسات الجينية الحديثة أثبتت أنها أقل شيوعاً مما كان يُعتقد.
ويأتي هذا الاكتشاف في وقت تشهد فيه أعداد الذئاب في اليونان ارتفاعاً ملحوظاً خلال العقود الأخيرة، بفضل حظر الصيد الذي فُرض عام 1983 بموجب اتفاقية “برن” لحماية الحياة البرية.