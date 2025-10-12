Icon

في ختام ملحق تصفيات كأس العالم

الأخضر يواصل استعداده لمواجهة العراق وغياب الحمدان لوعطة صحية

الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٨ صباحاً
الأخضر يواصل استعداده لمواجهة العراق وغياب الحمدان لوعطة صحية
المواطن - فريق التحرير

واصل المنتخب السعودي مساء أمس، برنامجه التدريبي استعدادًا لمواجهة منتخب العراق يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وأجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، حيث بدأت الحصة بتمارين الإحماء، أعقبها تمرين الاستحواذ، ثم تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن تجرى تقسيمة بين مجموعتين على كامل مساحة الملعب، واختُتمت الحصة بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، لم يشارك اللاعب عبدالله الحمدان في الحصة التدريبية بسبب تعرضه لوعكة صحية.

من جهة أخرى، يواصل المنتخب السعودي برنامجه الإعدادي مساء اليوم بحصة تدريبية مغلقة، تُقام عند الساعة السابعة مساءً على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

