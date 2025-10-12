الأخضر يواصل استعداده لمواجهة العراق وغياب الحمدان لوعطة صحية

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة بشركة طيران أديل الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
واصل المنتخب السعودي مساء أمس، برنامجه التدريبي استعدادًا لمواجهة منتخب العراق يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.
وأجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، حيث بدأت الحصة بتمارين الإحماء، أعقبها تمرين الاستحواذ، ثم تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن تجرى تقسيمة بين مجموعتين على كامل مساحة الملعب، واختُتمت الحصة بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، لم يشارك اللاعب عبدالله الحمدان في الحصة التدريبية بسبب تعرضه لوعكة صحية.
من جهة أخرى، يواصل المنتخب السعودي برنامجه الإعدادي مساء اليوم بحصة تدريبية مغلقة، تُقام عند الساعة السابعة مساءً على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.