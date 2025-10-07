الأزهر يودّع الإمام أحمد عمر هاشم بعد مسيرة علمية ودعوية حافلة

نعت الصفحة الرسمية للإمام الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، صباح الثلاثاء، وفاة فضيلته فجر اليوم، بعد رحلة علمية ودعوية حافلة امتدت لعقود، قدم خلالها إسهامات بارزة في خدمة الإسلام ونشر الفكر الوسطي المعتدل.

وجاء في بيان النعي الذي نُشر عبر الصفحة الرسمية على موقع “فيسبوك”: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى إلى الأمة العربية والإسلامية شيخنا الجليل الإمام الشريف الدكتور أحمد عمر هاشم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل علمه وعمله في ميزان حسناته”.

وأوضح البيان أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة الظهر بالجامع الأزهر الشريف، على أن يُشيع الجثمان إلى مثواه الأخير في مدافن العائلة بالساحة الهاشمية بقرية بني عامر – مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية – عقب صلاة العصر.

ويُعد الدكتور أحمد عمر هاشم أحد أبرز رموز الأزهر الشريف في العصر الحديث، إذ جمع بين العلم والدعوة والإدارة، وتولى عدة مناصب رفيعة أبرزها رئاسة جامعة الأزهر، كما كان عضوًا في مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء، واشتهر بخطابه الديني الوسطي واعتداله الفكري.

ترك الفقيد إرثًا علميًا ودعويًا زاخرًا من المؤلفات والمحاضرات، وأسهم في ترسيخ منهج الأزهر القائم على الاعتدال ونبذ التطرف، وشارك في العديد من المؤتمرات والهيئات الدينية داخل مصر وخارجها، ليبقى اسمه حاضرًا بين كبار علماء الأمة.