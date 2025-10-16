Icon

الأسهم الأمريكية تفتتح تعاملاتها على ارتفاع

الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٦ مساءً
الأسهم الأمريكية تفتتح تعاملاتها على ارتفاع
المواطن - فريق التحرير

افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في بورصة “وول ستريت” تعاملات اليوم على ارتفاع بدعم من التحديث ربع السنوي.

وصعد المؤشر “داو جونز” الصناعي (35.8) نقطة ما يعادل (0.08%) إلى مستوى (46289.09) نقطة، كما صعد مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بواقع (18.0) نقطة ما يعادل (0.27%) إلى 6689.02 نقطة.

كما صعد مؤشر “ناسداك” المجمع (94.3) نقطة ما يعادل (0.42%) إلى مستوى (22764.398) نقطة.

