الأسهم الأمريكية تفتتح تعاملاتها على ارتفاع

افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في بورصة “وول ستريت” تعاملات اليوم على ارتفاع بدعم من التحديث ربع السنوي.
وصعد المؤشر “داو جونز” الصناعي (35.8) نقطة ما يعادل (0.08%) إلى مستوى (46289.09) نقطة، كما صعد مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بواقع (18.0) نقطة ما يعادل (0.27%) إلى 6689.02 نقطة.
كما صعد مؤشر “ناسداك” المجمع (94.3) نقطة ما يعادل (0.42%) إلى مستوى (22764.398) نقطة.