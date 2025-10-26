الإحصاء: فائض الميزان التجاري ينمو بنسبة 4.1% على أساس سنوي

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن فائض الميزان التجاري السعودي حقق في أغسطس نمواً للشهر الثاني على التوالي بنسبة 4.1% على أساس سنوي إلى 24 مليار ريال.

فائض الميزان التجاري

كما ارتفعت الصادرات البترولية للمملكة في أغسطس الماضي لأعلى مستوى لها في 7 أشهر، بنسبة 7% في أغسطس على أساس سنوي لتسجل 69.8 مليار ريال، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025م، وفق «الشرق للأخبار».

أما الصادرات غير البترولية (بما في ذلك إعادة التصدير) فسجلت خلال أغسطس نمواً بنسبة 5.5% على أساس سنوي إلى 29.3 مليار ريال، لكنها انخفضت 14% على أساس شهري نتيجة تراجع السلع المعاد تصديرها من 14.7 مليار ريال في يوليو إلى 11.4 مليار ريال في أغسطس.