الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات تستعرض اشتراطات رخص حمل واقتناء السلاح بمعرض الصقور

الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥٨ مساءً
الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات تستعرض اشتراطات رخص حمل واقتناء السلاح بمعرض الصقور

تشارك الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات ضمن جناح وزارة الداخلية، في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلْهَم (شمال مدينة الرياض)، حتى (11 أكتوبر 2025م)، من الـ (3) عصرًا حتى الـ (11) مساءً.

وتستعرض الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية في الجناح، اشتراطات رخص حمل واقتناء الأسلحة النارية الفردية، وأسلحة الصيد، والعقوبات المترتبة على مخالفي نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية، وتوضيح الخطوات النظامية للحصول على تراخيص الأسلحة، والتوعية بأحكام النظام.

