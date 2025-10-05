الإليزيه يعلن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو

وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي انطلاق أول أشواط سباق الملواح بمعرض الصقور والصيد السعودي وظائف شاغرة بشركة المراعي في 7 مدن وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير 4 أيام على إيداع الدفعة الـ 95 من برنامج حساب المواطن سفارة السعودية تسلّم 20 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي للأردن مانشستر سيتي يفوز على برينتفورد في الدوري الإنجليزي جازان الطبيعة والرؤية.. تناغمٌ يُشكِّل ملامح التنمية المستدامة ولي العهد يزور الشيخ بدر بن هزاع بن شقير الدويش في المستشفى يزيد الراجحي يوضح حقيقة فيديو مشاركته في اليوم الوطني ويحذر: انتبهوا من ترويج الشائعات
عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومة جديدة اليوم، برئاسة سيباستيان لوكورنو.
ووفق بيان لقصر الإليزيه، ضمت التشكيلة الجديدة برونو لومير وزيرًا للجيوش، ورولان لوسكور وزيرًا للاقتصاد.
واحتفظ وزير الخارجية جان نويل بارو، ووزير الداخلية برونو روتايو، ووزير العدل جيرالد دارمانان، ورشيدة داتي وزيرة الثقافة بحقائبهم.
ومن المقرر أن يكشف رئيس الحكومة الجديد عن نهج حكومته في خطاب أمام البرلمان الثلاثاء المقبل.