الإليزيه يعلن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو

الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٩ صباحاً
الإليزيه يعلن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو
المواطن - واس

عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومة جديدة اليوم، برئاسة سيباستيان لوكورنو.

ووفق بيان لقصر الإليزيه، ضمت التشكيلة الجديدة برونو لومير وزيرًا للجيوش، ورولان لوسكور وزيرًا للاقتصاد.

واحتفظ وزير الخارجية جان نويل بارو، ووزير الداخلية برونو روتايو، ووزير العدل جيرالد دارمانان، ورشيدة داتي وزيرة الثقافة بحقائبهم.

ومن المقرر أن يكشف رئيس الحكومة الجديد عن نهج حكومته في خطاب أمام البرلمان الثلاثاء المقبل.

