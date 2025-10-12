Icon

الاتحاد الأوروبي يبدأ النشر التدريجي لنظام الحدود الرقمية

الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٩ صباحاً
الاتحاد الأوروبي يبدأ النشر التدريجي لنظام الحدود الرقمية
المواطن - فريق التحرير

بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم، تطبيق نظام جديد للدخول والخروج على الحدود الخارجية للتكتل، إذ تُسجّل بيانات الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي إلكترونيًا.

وسيُطبق نظام الدخول والخروج على مدى ستة أشهر، وهو نظام آلي يتطلب من المسافرين التسجيل على الحدود عن طريق مسح جواز سفرهم ضوئيًا وأخذ بصمات أصابعهم وصورهم.

نظام الحدود الرقمية

وتهدف هذه الخطوة إلى الكشف عن المقيمين المخالفين للقانون، ومكافحة تزوير الهوية ومنع الهجرة غير الشرعية.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماجنوس برونر: “نظام الدخول والخروج هو العمود الفقري الرقمي لإطارنا الأوروبي المشترك الجديد للهجرة واللجوء”.

وسيتعين على الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي تسجيل بياناتهم الشخصية عند دخولهم لأول مرة إلى منطقة شنجن، التي تشمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا وقبرص، وتشمل أيضًا أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين من خارج التكتل، ولن تتطلب الرحلات اللاحقة سوى التحقق من بصمة الوجه.
وينبغي أن يعمل النظام بالكامل، مع استبدال ختم جواز السفر بسجلات إلكترونية، في الـ10 من شهر أبريل 2026.

