حصاد اليوم
صحة وطب‎

البصل يُخفّض سكر الدم والكوليسترول

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥٣ مساءً
البصل يُخفّض سكر الدم والكوليسترول
المواطن - فريق التحرير

يُصيب داء السكري من النوع الثاني ملايين الأشخاص حول العالم، ويتسم بارتفاع مُستمر في مستويات السكر في الدم نتيجةً لقصورٍ في إنتاج الأنسولين من البنكرياس.

ويتطلب علاج هذه الحالة في معظم الأحوال مزيجًا من الأدوية والنظام الغذائي وتغييرات في نمط الحياة. وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن البصل يمكن أن يُقدّم فوائد إضافية للتحكم في داء السكري.

مستخلص البصل

بحسب ما نشرته صحيفة “Times of India”، توصلت دراسة، عُرضت في الاجتماع السنوي السابع والتسعين لجمعية الغدد الصماء، إلى أن مُستخلص البصل، عند تناوله مع دواء الميتفورمين المُضاد للسكري، يُخفّض سكر الدم بشكل ملحوظ بنسبة تصل إلى 50% لدى فئران المختبر المُصابة بداء السكري.

كما خفّض المُستخلص الكوليسترول الكلي، مما يُشير إلى أن إضافة البصل إلى الوجبات اليومية يُمكن أن تُعزز صحة القلب وسكر الدم بشكل طبيعي.

ويمكن أن يُساعد البصل في تنظيم مستويات السكر في الدم ودعم إدارة الكوليسترول وتحسين الصحة الأيضية بشكل عام. إنه منخفض السعرات الحرارية، ولكنه يزيد من مُعدّل الأيض والشهية، مما يجعله إضافةً صحيةً إلى الوجبات. يمكن لمرضى السكري استخدام البصل بطرق مختلفة:

