البيئة تطرح فرصة استثمارية لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة الشرقية وزارة الصناعة تعلن تأسيس جمعية مصنعي الأغذية غير الربحية الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين تحذير.. تدخين الأب في المراهقة يسرّع شيخوخة الأبناء الموارد البشرية تعلن توطين 44 مهنة محاسبية جديدة في القطاع الخاص مؤتمر “Space Lead 25” يستشرف مستقبل الصحة والهندسة في الفضاء بوابة رقميّة تتيح الوصول إلى الفرص الاستثمارية في مختلف المدن السعودية التوابل الحارة وسيلة فعالة لتقليل السعرات الحرارية مشهد بديع.. رصد سديم “الجبار” في سماء رفحاء البيئة تحصل على اعتماد الآيزو (ISO 42001) لعام 2025م
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح فرصة استثمارية لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة الشرقية؛ للإسهام في دعم قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة أن الفرصة تتضمن مشروعًا لتربية وإنتاج الخيل في قطعة رقم (1+2) بمدينة الدمام، على مساحة إجمالية تبلغ 128,000 متر مربع، منوهة إلى أن آخر موعد للتقديم على هذه الفرصة 4 يناير 2026م.
ودعت الوزارة المستثمرين الراغبين في التقديم لهذه الفرص، للحصول على كراسة الشروط والمواصفات عبر منصة “فرص”، والاستفادة من الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية، للإسهام في تنمية وتعزيز الإنتاج الحيواني والزراعي بالمملكة، ولمعرفة المزيد من التفاصيل التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected].