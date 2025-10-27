Icon

البيئة تطرح فرصة استثمارية لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة الشرقية

لدعم قطاع الثروة الحيوانية

البيئة تطرح فرصة استثمارية لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة الشرقية

الإثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠٢ مساءً
البيئة تطرح فرصة استثمارية لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة الشرقية
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح فرصة استثمارية لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة الشرقية؛ للإسهام في دعم قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة أن الفرصة تتضمن مشروعًا لتربية وإنتاج الخيل في قطعة رقم (1+2) بمدينة الدمام، على مساحة إجمالية تبلغ 128,000 متر مربع، منوهة إلى أن آخر موعد للتقديم على هذه الفرصة 4 يناير 2026م.

ودعت الوزارة المستثمرين الراغبين في التقديم لهذه الفرص، للحصول على كراسة الشروط والمواصفات عبر منصة “فرص”، والاستفادة من الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية، للإسهام في تنمية وتعزيز الإنتاج الحيواني والزراعي بالمملكة، ولمعرفة المزيد من التفاصيل التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

