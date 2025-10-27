البيئة تطرح فرصة استثمارية لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة الشرقية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح فرصة استثمارية لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة الشرقية؛ للإسهام في دعم قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة أن الفرصة تتضمن مشروعًا لتربية وإنتاج الخيل في قطعة رقم (1+2) بمدينة الدمام، على مساحة إجمالية تبلغ 128,000 متر مربع، منوهة إلى أن آخر موعد للتقديم على هذه الفرصة 4 يناير 2026م.

ودعت الوزارة المستثمرين الراغبين في التقديم لهذه الفرص، للحصول على كراسة الشروط والمواصفات عبر منصة “فرص”، والاستفادة من الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية، للإسهام في تنمية وتعزيز الإنتاج الحيواني والزراعي بالمملكة، ولمعرفة المزيد من التفاصيل التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected].