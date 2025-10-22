Icon

في مدينة أبها

التأمينات الاجتماعية تنظم النسخة الثانية من سباق تقدير للمتقاعدين

الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٦ مساءً
التأمينات الاجتماعية تنظم النسخة الثانية من سباق تقدير للمتقاعدين
المواطن - فريق التحرير

في إطار جهودها لتعزيز الأنشطة التفاعلية والتواصل في مجتمع المتقاعدين، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تنظيم النسخة الثانية من سباق “تقدير” للمشي للمتقاعدين، يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025م بمدينة أبها بمنطقة عسير، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

ويهدف السباق إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لخوض تجربة رياضية واجتماعية ثرية، تحفّزهم على تبنّي أسلوب حياة صحي ومستدام، وتعريفهم بمزايا برنامج “تقدير” وما يقدمه من خدمات وعروض نوعية تثمّن جهود المتقاعدين وتُعزّز جودة حياتهم.

النسخة الثانية من سباق تقدير

وستنطلق فعاليات السباق في حديقة المشهد بمدينة أبها في السابعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، ويتضمن السباق 3 مسارات، المسار الأول بطول 1.3 كم، والمسار الثاني بطول 2.6 كم، والمسار الثالث بطول 5 كم، ويمكن للراغبين في المشاركة في السباق التسجيل عبر تطبيق GOSI.

وتأتي النسخة الثانية من السباق امتدادًا للنجاح والإقبال اللافت الذي حققته النسخة الأولى التي أُقيمت في فبراير الماضي بالمدينة الرقمية بالرياض، إذ تعتزم المؤسسة على التوسع في تنظيم السباق خلال المراحل القادمة في عدد من مناطق المملكة؛ تعزيزًا لحضور البرنامج وتوسيعًا لدائرة المستفيدين من فعالياته الاجتماعية والرياضية.

الجدير بالذكر أن سباق “تقدير” يعد إحدى مبادرات برنامج “تقدير” أحد برامج المسؤولية الاجتماعية المقدمة لفئة المتقاعدين تقديرًا لهم على ما بذلوه من عطاء خلال مسيرتهم المهنية، إذ يقوم البرنامج على عقد الشراكات المهمة مع العديد من شركاء النجاح لتقديم خدمات متنوعة للمتقاعدين والمتقاعدات والمستفيدين ضمن مسارات البرنامج وأهدافه.

