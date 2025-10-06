برعاية وزير الثقافة.. انطلاق المؤتمر السنوي الدولي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب كازاخستان رياح شديدة بسرعة 49 كم/ س على حائل بتوجيه الملك سلمان.. فتح مسجد القبلتين بالمدينة المنورة على مدار 24 ساعة التأمينات: شراء مدد خدمة غير متاح حاليًا ترامب يأمر بإرسال الحرس الوطني إلى 4 ولايات أمريكية أوروبا تبدأ العمل بنظام الدخول والخروج الرقمي الجديد ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مصر بذكرى يوم العبور برنامج ريف يوضح خطوات الحصول على الدعم للصيادين
أكدت التأمينات الاجتماعية، أن شراء مدد خدمة غير متاح حاليًا في نظام التأمينات في الوقت الحالي وفقا لنظام التأمينات.
جاء ذلك في رد من التأمينات على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية شراء مدد خدمة في نظام التأمينات الاجتماعية.
أما عن مدد الاشتراك بأنظمة التأمين والتقاعد، فأوضحت التأمينات أنه يقصد بمدد الاشتراك، مدد الاشتراك المحتسبة وفقًا لأحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو كليهما، ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من هذين النظامين”.
وأضافت: “يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ سريان نظام التأمينات الجديد سن (48) و(6) أشهر ميلادية في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية”.
وتابعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل نأمل الاطلاع على المنصة التوعوية من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.