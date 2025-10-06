Icon

برعاية وزير الثقافة.. انطلاق المؤتمر السنوي الدولي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية Icon زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب كازاخستان Icon رياح شديدة بسرعة 49 كم/ س على حائل Icon بتوجيه الملك سلمان.. فتح مسجد القبلتين بالمدينة المنورة على مدار 24 ساعة Icon التأمينات: شراء مدد خدمة غير متاح حاليًا Icon ترامب يأمر بإرسال الحرس الوطني إلى 4 ولايات أمريكية Icon أوروبا تبدأ العمل بنظام الدخول والخروج الرقمي الجديد  Icon ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مصر بذكرى يوم العبور Icon برنامج ريف يوضح خطوات الحصول على الدعم للصيادين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

التأمينات: شراء مدد خدمة غير متاح حاليًا

الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٢ مساءً
التأمينات: شراء مدد خدمة غير متاح حاليًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت التأمينات الاجتماعية، أن شراء مدد خدمة غير متاح حاليًا في نظام التأمينات في الوقت الحالي وفقا لنظام التأمينات.

لا يمكن شراء مدد خدمة

جاء ذلك في رد من التأمينات على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية شراء مدد خدمة في نظام التأمينات الاجتماعية.

قد يهمّك أيضاً
تفاصيل تعديلات أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع

تفاصيل تعديلات أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع

عبدالإله العسكر متحدثًا إعلاميًا للتأمينات الاجتماعية

عبدالإله العسكر متحدثًا إعلاميًا للتأمينات الاجتماعية

مدد الاشتراك بأنظمة  التأمين والتقاعد

أما عن مدد الاشتراك بأنظمة التأمين والتقاعد، فأوضحت التأمينات أنه يقصد بمدد الاشتراك، مدد الاشتراك المحتسبة وفقًا لأحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو كليهما، ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من هذين النظامين”.

وأضافت: “يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ سريان نظام التأمينات الجديد سن (48) و(6) أشهر ميلادية في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية”.

وتابعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل نأمل الاطلاع على المنصة التوعوية من خلال الرابط التالي “اضغط هنا​“.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

متى يتم تسجيل الموظف والعامل في التأمينات؟
أخبار رئيسية

متى يتم تسجيل الموظف والعامل في التأمينات؟

أخبار رئيسية
هل تؤثر وثيقة العمل الحر على معاش التأمينات؟
أخبار رئيسية

هل تؤثر وثيقة العمل الحر على معاش...

أخبار رئيسية