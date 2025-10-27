Icon

خلل يسبب فقدان السيطرة على الدراجة

التجارة تستدعي 64 دراجة هارلي ديفيدسون

الإثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٨ مساءً
التجارة تستدعي 64 دراجة هارلي ديفيدسون
المواطن - فريق التحرير

استدعت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، 64 دراجة نارية من طراز “هارلي ديفيدسون Sportster S” للأعوام 2021 – 2025، لاحتمالية حدوث كسر في المشبك الثلاثي العلوي المثبت على المقود، ما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على الدراجة أثناء القيادة، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

استدعاء 64 دراجة هارلي ديفيدسون

ودعت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: “مالكي الدراجات المشمولة إلى التحقق من شمولية رقم هيكل الدراجة عبر موقع الاستدعاءات الإلكتروني recalls.sa، والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا”.

وأكدت وزارة التجارة، أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المستمرة لحماية المستهلك وضمان أعلى معايير السلامة، مشددة على أهمية الاستجابة الفورية للاستدعاءات لتفادي أي مخاطر محتملة على الطرق.

 

