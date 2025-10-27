التجارة تستدعي 64 دراجة هارلي ديفيدسون العثور على مقبرة جماعية في سوريا تضم أطفالاً بملابسهم تحذير.. العمل لساعات طويلة يؤثر على الدماغ بشكل كارثي ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية الضمان الاجتماعي يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ47 وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بملتقى الصحة العالمي “تعليم الرياض” يطلق معرض “إبداع 2026” بجامعة الإمام المرور يحذر: ملاحقة مركبات الطوارئ مخالفة وهذه قيمة الغرامة وزارة الحج والعمرة: أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر البيئة تطرح فرصة استثمارية لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة الشرقية
استدعت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، 64 دراجة نارية من طراز “هارلي ديفيدسون Sportster S” للأعوام 2021 – 2025، لاحتمالية حدوث كسر في المشبك الثلاثي العلوي المثبت على المقود، ما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على الدراجة أثناء القيادة، مما يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: “مالكي الدراجات المشمولة إلى التحقق من شمولية رقم هيكل الدراجة عبر موقع الاستدعاءات الإلكتروني recalls.sa، والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا”.
وأكدت وزارة التجارة، أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المستمرة لحماية المستهلك وضمان أعلى معايير السلامة، مشددة على أهمية الاستجابة الفورية للاستدعاءات لتفادي أي مخاطر محتملة على الطرق.
