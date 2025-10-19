التجارة: منع وصول أكثر من 5 ملايين منتج مخالف للمستهلكين

أصدرت وزارة التجارة نشرتها الربعية لحماية المستهلك عن الربع الثالث 2025، متضمنةً أبرز الأعمال والجهود في مجالات مكافحة الغش التجاري ومكافحة التستر التجاري والتجارة الإلكترونية وغيرها.

وتطرقت النشرة للجهود الرقابية التي بذلتها الفرق الرقابية، والتي أسهمت في منع وصول أكثر من 5 ملايين منتج مخالف للمستهلكين، كما تناولت للزيارات التفتيشية لمكافحة الغش والتستر التجاري، وأعمال مركز الاتصال الموحد لبلاغات المستهلك “بينة” الذي يعزز التكامل بين الجهات الحكومية لحماية حقوق المستهلك.

وأوضحت نشرة الربع الثالث، نسب امتثال المتاجر الإلكترونية في التقييم الذي أعلنت الوزارة نتائجه مؤخرًا، وفق المعايير العشرة التي خضع لها (100) متجر إلكتروني في” المرحلة الأولى”؛ بهدف رفع معدلات الامتثال، وتمكين المتاجر من الارتقاء بخدماتها.

وعالجت الوزارة خلال 3 أشهر أكثر من (168) ألف بلاغ تجاري، وكانت بلاغات المتاجر الإلكترونية الأعلى ورودًا، تليها الخلافات التعاقدية، وعدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع.

ويمكن الاطلاع على النشرة عبر: https://mc.gov.sa/nlc.