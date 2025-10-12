التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم: العراق يفوز على إندونيسيا

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة بشركة طيران أديل الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
تغلب المنتخب العراقي على نظيره الإندونيسي بهدف وحيد خلال المواجهة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الجولة الثانية من “الملحق الآسيوي” في الدور الرابع من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026م.
وجاء هدف المنتخب العراقي عند الدقيقة (76) عن طريق اللاعب زيدان إقبال.
وبهذه النتيجة غادر المنتخب الإندونيسي التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، في حين ضرب المنتخب العراقي موعدًا مع نظيره السعودي الثلاثاء القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة للبحث عن بطاقة بلوغ نهائيات كأس العالم 2026.