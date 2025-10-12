التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم: العراق يفوز على إندونيسيا

تغلب المنتخب العراقي على نظيره الإندونيسي بهدف وحيد خلال المواجهة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الجولة الثانية من “الملحق الآسيوي” في الدور الرابع من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026م.

وجاء هدف المنتخب العراقي عند الدقيقة (76) عن طريق اللاعب زيدان إقبال.

وبهذه النتيجة غادر المنتخب الإندونيسي التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، في حين ضرب المنتخب العراقي موعدًا مع نظيره السعودي الثلاثاء القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة للبحث عن بطاقة بلوغ نهائيات كأس العالم 2026.