التطوير المهني يطلق برنامجًا نوعيًا للمعلمين والمعلمات بالشراكة مع وزارة السياحة

أطلق المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي برنامجًا تدريبيًا نوعيًا بعنوان: “مدخل إلى صناعة السياحة والضيافة وفق رؤية السعودية 2030”، وذلك بالشراكة مع وزارة السياحة، ضمن جهود المعهد في توسيع مجالات التطوير المهني وربطها بالقطاعات الوطنية الواعدة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وينطلق البرنامج يوم الخميس 16 أكتوبر 2025م، مستهدفًا جميع المعلمين والمعلمات في مختلف التخصصات والمراحل الدراسية، بهدف تعزيز معارفهم بمفاهيم السياحة والضيافة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكينهم من توظيف الموارد السياحية للمملكة — التاريخية والطبيعية والثقافية — في العملية التعليمية، بما يسهم في غرس قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

إبراز السلوكيات المهنية

كما يركّز البرنامج على إبراز السلوكيات المهنية المتوافقة مع أخلاقيات السياحة، وتنمية مفاهيم الإبداع والابتكار في تصميم التجارب التعليمية المتصلة بقطاع السياحة، بما يعزز مهارات المعلمين في ربط التعليم بالحياة الواقعية وفرص التنمية الوطنية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن توجهات المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي نحو بناء شراكات استراتيجية مع مختلف القطاعات، وتوظيفها في رفع كفاءة الممارسات التعليمية وإثراء المحتوى المهني للمعلمين والمعلمات، دعمًا لتوجهات وزارة التعليم في إعداد جيل وطني متمكن يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.