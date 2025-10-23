في حالة حرجة.. نقل مواطن بالإخلاء الطبي من القاهرة للعلاج بالمملكة مروج الشبو المخدر في قبضة الأمن بالشرقية سلمان للإغاثة يوزّع 213 سلة غذائية في مخيم لواء باباجان بأفغانستان وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة وظائف إدارية شاغرة في مجموعة روشن التعاون يفوز على الفيحاء ويقفز لوصافة دوري روشن هيئة النقل: 45 ألف رحلة و905 آلاف راكب في الحافلات بين المدن أمير جازان يُطلق “ظباء الأدمي” بمحمية جزر فرسان تنبيه من رياح نشطة تحجب الرؤية على القريات وطبرجل لماذا يؤثر نقص فيتامين D على النساء أكثر من الرجال؟
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون على مضيفه الفيحاء بنتيجة 2 – 1، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، بقيادة الحكم عبدالله العويدان.
وعن أحداث المباراة، فقد انتهى الشوط الأول بتقدّم التعاون بهدفين؛ سجلهما إنجيلو عند الدقيقة 26، ومحمد محرزي عند الدقيقة 39، بينما في الشوط الثاني، قلّص الفيحاء الفارق بهدف أحرزه اللاعب كريس عند الدقيقة 60.
وبهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 15 نقطة، متساويًا مع النصر المتصدّر بفارق الأهداف، فيما تجمّد رصيد الفيحاء عند 8 نقاط في المركز العاشر.
وبهذا الفوز المستحق صعد التعاون إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.