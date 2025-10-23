التعاون يفوز على الفيحاء ويقفز لوصافة دوري روشن

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون على مضيفه الفيحاء بنتيجة 2 – 1، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، بقيادة الحكم عبدالله العويدان.

التعاون يفوز على الفيحاء

‏وعن أحداث المباراة، فقد انتهى الشوط الأول بتقدّم التعاون بهدفين؛ سجلهما إنجيلو عند الدقيقة 26، ومحمد محرزي عند الدقيقة 39، بينما في الشوط الثاني، قلّص الفيحاء الفارق بهدف أحرزه اللاعب كريس عند الدقيقة 60.

‏وبهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 15 نقطة، متساويًا مع النصر المتصدّر بفارق الأهداف، فيما تجمّد رصيد الفيحاء عند 8 نقاط في المركز العاشر.

وبهذا الفوز المستحق صعد التعاون إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.