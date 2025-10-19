Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة Icon أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة Icon مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية Icon واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الجامعة الإسلامية تُدشّن برنامج دبلوم القراءات عن بُعد

الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣٥ مساءً
الجامعة الإسلامية تُدشّن برنامج دبلوم القراءات عن بُعد
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

دشّن رئيس الجامعة الإسلامية الدكتور صالح بن علي العقلا، اليوم، في كلية القرآن الكريم، برنامج «دبلوم القراءات» عن بُعد.

ويأتي إطلاق البرنامج ضمن جهود الجامعة في نشر علوم القرآن الكريم، وتمكين الطلاب من إتقان القراءات من خلال بيئة تعليمية حديثة تُسهم في تطوير المهارات وتعزيز خدمة القرآن الكريم عالميًا.

قد يهمّك أيضاً
#وظائف إدارية شاغرة في الجامعة الإسلامية

#وظائف إدارية شاغرة في الجامعة الإسلامية

بدء القبول للماجستير والدكتوراه بالجامعة الإسلامية

بدء القبول للماجستير والدكتوراه بالجامعة الإسلامية

ويهدف البرنامج إلى تأهيل المتعلمين في مجال القراءات وتمكينهم من الأداء الصحيح، ضمن بيئة تعليمية محفّزة على التعلم والتطوير، وباستخدام أحدث الوسائل التقنية التي تتيح للدارسين من مختلف أنحاء العالم الاستفادة من خبرات الكلية الأكاديمية والعلمية.

وأوضح عميد كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن القرافي أن البرنامج يأتي تعزيزًا لدور الجامعة في نشر علوم القرآن الكريم وتيسير تعليمها للراغبين حول العالم، مشيرًا إلى أنه يواكب التطور التقني في التعليم، ويفتح آفاقًا جديدة للراغبين في دراسة القراءات من خارج المملكة، بما يعزّز رسالة الجامعة في خدمة القرآن الكريم ونشره عالميًّا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد