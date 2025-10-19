الجامعة الإسلامية تُدشّن برنامج دبلوم القراءات عن بُعد

دشّن رئيس الجامعة الإسلامية الدكتور صالح بن علي العقلا، اليوم، في كلية القرآن الكريم، برنامج «دبلوم القراءات» عن بُعد.

ويأتي إطلاق البرنامج ضمن جهود الجامعة في نشر علوم القرآن الكريم، وتمكين الطلاب من إتقان القراءات من خلال بيئة تعليمية حديثة تُسهم في تطوير المهارات وتعزيز خدمة القرآن الكريم عالميًا.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل المتعلمين في مجال القراءات وتمكينهم من الأداء الصحيح، ضمن بيئة تعليمية محفّزة على التعلم والتطوير، وباستخدام أحدث الوسائل التقنية التي تتيح للدارسين من مختلف أنحاء العالم الاستفادة من خبرات الكلية الأكاديمية والعلمية.

وأوضح عميد كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن القرافي أن البرنامج يأتي تعزيزًا لدور الجامعة في نشر علوم القرآن الكريم وتيسير تعليمها للراغبين حول العالم، مشيرًا إلى أنه يواكب التطور التقني في التعليم، ويفتح آفاقًا جديدة للراغبين في دراسة القراءات من خارج المملكة، بما يعزّز رسالة الجامعة في خدمة القرآن الكريم ونشره عالميًّا.