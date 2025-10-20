الجمارك: تُعفى الأمتعة الشخصية للمسافر من الرسوم والضرائب بشرط

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه تُعفى الأمتعة الشخصية الجديدة للفرد المسافر من الرسوم والضرائب بشرط أن لا تتجاوز قيمتها 3000 ريال.

وتابعت الهيئة عبر منصة إكس ردًا على استفسارات في هذا الشأن: أن الرسوم والضرائب التي يتم تطبيقها على المسافرين هي للأمتعة الجديدة، أي غير المستخدمة مغلفة بتغليف المصنع، كما يلزم الافصاح وتعبئة نموذج الاقرار للأمتعة الشخصية الجديدة التي تتجاوز 3000 الاف ريال سعودي أو السلع المقيدة أو السلع التي تخضع للضريبة الانتقائية، كما يمكن زيارة الرابط التالي لمعرفة التفاصيل وآلية تعبئة النموذج: هنا.

الإقرار الجمركي للمسافرين

وتوفِّر خدمة الإقرار الجمركي للمسافرين الإلكترونية إمكانية تعبئة نموذج الإقرار عن المواد الواجب الإقرار عنها، وتقديمه لموظفي الجمارك عند دخول أو مغادرة الأراضي السعودية للمسافرين الدوليين، وتشمل هذه المواد:

– العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات بما يصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

– البضائع بكميات تجارية أو بقيمة أعلى من 3000 ريال.

– السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية.

– السلع والمواد المحظورة والمقيدة.

وتقتصر قائمة المواد اللازم الإقرار عنها للمسافرين الدوليين المغادرين للأراضي السعودية على المواد التالية:

– العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات بما يصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

– المواد المحظور تصديرها (كالآثار ونحوها) والمواد المدعومة.