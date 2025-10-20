Icon

الجمارك: تُعفى الأمتعة الشخصية للمسافر من الرسوم والضرائب بشرط Icon ابتكار جهاز للمكفوفين يُمكنهم من القراءة Icon الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة Icon فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع الأمين العام للأمم المتحدة Icon القبض على مخالفين لترويجهما المخدرات في جازان Icon أكثر من 39 مليون رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب في السعودية بالربع الثالث من 2025 Icon سلمان للإغاثة يدشّن المرحلة الأولى من مشروع تركيب محطات تحلية المياه في قطاع غزة Icon الاتحاد يهزم الشرطة العراقي برباعية في دوري أبطال أندية آسيا Icon حالات تستدعي تخفيف السرعة أو إيقاف المركبة Icon هيئة التأمين تُطلِق منصة ingate لتنظيم مؤتمر ومعرض التأمين العالمي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم
الجمارك: تُعفى الأمتعة الشخصية للمسافر من الرسوم والضرائب بشرط

الإثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٥ مساءً
الجمارك: تُعفى الأمتعة الشخصية للمسافر من الرسوم والضرائب بشرط
المواطن - فريق التحرير

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه تُعفى الأمتعة الشخصية الجديدة للفرد المسافر من الرسوم والضرائب بشرط أن لا تتجاوز قيمتها 3000 ريال.

وتابعت الهيئة عبر منصة إكس ردًا على استفسارات في هذا الشأن: أن الرسوم والضرائب التي يتم تطبيقها على المسافرين هي للأمتعة الجديدة، أي غير المستخدمة مغلفة بتغليف المصنع، كما يلزم الافصاح وتعبئة نموذج الاقرار للأمتعة الشخصية الجديدة التي تتجاوز 3000 الاف ريال سعودي أو السلع المقيدة أو السلع التي تخضع للضريبة الانتقائية، كما يمكن زيارة الرابط التالي لمعرفة التفاصيل وآلية تعبئة النموذج: هنا.

الإقرار الجمركي للمسافرين

وتوفِّر خدمة الإقرار الجمركي للمسافرين الإلكترونية إمكانية تعبئة نموذج الإقرار عن المواد الواجب الإقرار عنها، وتقديمه لموظفي الجمارك عند دخول أو مغادرة الأراضي السعودية للمسافرين الدوليين، وتشمل هذه المواد:

– العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات بما يصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
– البضائع بكميات تجارية أو بقيمة أعلى من 3000 ريال.
– السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية.
– السلع والمواد المحظورة والمقيدة.

وتقتصر قائمة المواد اللازم الإقرار عنها للمسافرين الدوليين المغادرين للأراضي السعودية على المواد التالية:

– العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات بما يصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
– المواد المحظور تصديرها (كالآثار ونحوها) والمواد المدعومة.

إقرأ المزيد