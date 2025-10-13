الحياة الفطرية يطلق كائنات فطرية في محمية الوعول

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع شركة القدية للاستثمار، كائنات فطرية في محمية الوعول، بعد نقلها من منطقة مشروع مدينة القدية، وذلك في إطار الجهود التكاملية بين الجهات الوطنية للحفاظ على التنوع الأحيائي والمواءمة بين المشاريع التنموية ومتطلبات الاستدامة البيئية.

إطلاق كائنات فطرية في محمية الوعول

وجاء إطلاق الكائنات في بيئة مماثلة لبيئتها الطبيعية، بما يسهم في تعزيز التوازن البيئي وإعادة توطين الأنواع المحلية، ويجسّد الشراكة الفاعلة بين القطاع البيئي والقطاعات التنموية الكبرى في المملكة، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء في صون الموارد الطبيعية واستدامتها.

وأوضح المركز أن عملية النقل والإطلاق تمت وفق دراسات علمية وبيئية دقيقة لضمان نجاح عملية التوطين والحفاظ على النظم البيئية، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لتلك الكائنات للقيام بدورها البيئي الطبيعي.

وأكد المركز أن هذا التعاون يجسّد تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، في دعم جهود الاستدامة البيئية والمحافظة على التنوع الأحيائي في المملكة.