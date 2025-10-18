Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة Icon أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة Icon مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية Icon واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
سوريا تعيد بلورة سياساتها الخارجية

الخارجية السورية: الشرع طالب موسكو بتسليم بشار الأسد

السبت ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٤ مساءً
الخارجية السورية: الشرع طالب موسكو بتسليم بشار الأسد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

صرح نائب مدير إدارة روسيا وشرق أوروبا في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أشهد صليبي، بأن الرئيس أحمد الشرع طالب خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين بتسليم “الهارب بشار الأسد” بشكل واضح.

وأوضح صليبي في لقاء مع الإعلام السوري، ليلة أمس الجمعة، أن الجانب الروسي أبدى تفهماً واضحاً تجاه تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، لافتاً إلى أن زيارة الرئيس الشرع إلى روسيا جاءت للتأكيد على إعادة التنسيق والتعاون مع جميع الدول.

قد يهمّك أيضاً
اوباما يوافق على لقاء بوتين بعد “طلبات متكررة”

اوباما يوافق على لقاء بوتين بعد “طلبات متكررة”

بوتين: لا ضرورة لتكثيف الضربات على أوكرانيا

بوتين: لا ضرورة لتكثيف الضربات على أوكرانيا

إعادة بلورة السياسة الخارجية

وأضاف أن سوريا مقبلة على إعادة بلورة سياستها الخارجية بما يتوافق مع مصالحها الوطنية، مشيراً إلى أن سوريا تعمل على ترسيخ علاقاتها مع جميع الدول والمجتمع الدولي.

وأشار إلى أن القيادة السياسية الجديدة تعتمد مبدأ الشفافية في التعامل مع ملف روسيا، مع الحرص على إطلاع الشعب السوري على جميع التحديثات، مضيفاً أن جميع الاتفاقيات بين دمشق وموسكو ستعاد صياغتها بما يضمن المصلحة العليا للشعب السوري.

وأوضح صليبي أن المباحثات بين الجانبين شملت وضع آليات قانونية جديدة للتعاون في ملفات المطلوبين والملفات العالقة، إلى جانب دعم الموقف السوري في المحافل الدولية، مؤكداً استمرار التنسيق مع موسكو في مجلس الأمن والأمم المتحدة بما يعزز حضور سوريا ويدعم مصالحها الاستراتيجية.

الشرع في موسكو

وكان الرئيس الشرع وصل إلى العاصمة الروسية موسكو يوم الأربعاء الماضي في زيارة رسمية للقاء نظيره الروسي بوتين وبحث الملفات المشتركة بين البلدين.

وتمحورت الزيارة حول العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشات تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية وملفات إعادة الإعمار.

يشار إلى أن الرئيس السوري السابق بشار فر إلى روسيا بعدما سيطرت الفصائل المسلحة على السلطة في ديسمبر الماضي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الرئاسة السورية: الشرع يزور موسكو ويلتقي بوتين غدًا
العالم

الرئاسة السورية: الشرع يزور موسكو ويلتقي بوتين...

العالم
ترامب محذرًا روسيا: سنرسل صواريخ توماهوك لأوكرانيا إذا لم تنته الحرب
العالم

ترامب محذرًا روسيا: سنرسل صواريخ توماهوك لأوكرانيا...

العالم
سلمان للإغاثة يوزّع 670 سلة غذائية للنازحين في سوريا
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع 670 سلة غذائية للنازحين...

السعودية اليوم
الشرع في روسيا.. وبوتين: مستعدون لإنجاز مشاريع مشتركة
العالم

الشرع في روسيا.. وبوتين: مستعدون لإنجاز مشاريع...

العالم
استخراج ألماسة نادرة تزن 340 قيراطًا في روسيا
حصاد اليوم

استخراج ألماسة نادرة تزن 340 قيراطًا في...

حصاد اليوم
ترامب يجري اتصالاً مطولاً مع بوتين قبيل زيارة زيلينسكي لواشنطن
العالم

ترامب يجري اتصالاً مطولاً مع بوتين قبيل...

العالم