الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان فلكيًا

الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت الحسابات الفلكية للعام الهجري الجديد 1447، عن موعد شهر رمضان المبارك 2026، وأول أيامه فلكياً.

ووفقًا للحسابات الفلكية فإن موعد شهر رمضان لعام 1447 هـ، الموافق 2026م، سيكون يوم الخميس 19 فبراير 2026.

وبحسب رئيس جمعية الإمارات للفلك إبراهيم جروان، يولد هلال شهر رمضان 1447 يوم الثلاثاء 17 فبراير المقبل الساعة 15:01 بتوقيت السعودية، وسيختفي بعد غروب الشمس بدقيقة واحدة، ليصبح عمره مع الغروب نحو 2:12 ساعة فقط، لذا من المتوقع تعذر رؤيته.

وأضاف أنه “عليه فإن الخميس 19 فبراير هو غرة شهر رمضان المبارك، والجمعة 20 مارس هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر”.

وسيتم تحري الهلال بعد مغيب شمس يوم الأربعاء 29 شعبان 1447، الذي من المتوقع أن يوافق 18 فبراير 2026 لتحديد الموعد الدقيق لبداية الصيام.

