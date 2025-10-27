الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين

برعاية الملك سلمان.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض خطوات إصدار شهادة وفاة بدل مفقود عبر منصة أبشر درجات الحرارة.. مكة المكرمة الأعلى بـ37 مئوية وأبها الأدنى القبض على وافد اعتدى على قائد مركبة ومرافقه في الرياض الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وزير الشؤون الإسلامية يُطلق مبادرة مساجدنا روضة خضراء لزراعة 100 ألف شتلة تحطم طائرتين تابعتين للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي التدريب التقني ينفذ 528 برنامجًا لتهيئة الخريجين لسوق العمل طقس الاثنين.. رياح نشطة وأتربة وضباب على عدة مناطق الشيخ المطلق: احذروا تقليد المشاهير
ارتفع سعر الدولار بنسبة 0.15% إلى 153.07 مقابل الين ولامس 153.17، وهو أعلى مستوى له منذ 10 أكتوبر.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، بنسبة 0.05% إلى 98.97.
واستقر اليورو عند 1.1622 دولار، في حين ارتفعت العملة الموحدة إلى 178.13 ينًا، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.04% ليصل إلى 1.3314 دولار.