مقابل الين الياباني

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين

الإثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٢ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

ارتفع سعر الدولار بنسبة 0.15% إلى 153.07 مقابل الين ولامس 153.17، وهو أعلى مستوى له منذ 10 أكتوبر.

ارتفاع سعر الدولار

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، بنسبة 0.05% إلى 98.97.

واستقر اليورو عند 1.1622 دولار، في حين ارتفعت العملة الموحدة إلى 178.13 ينًا، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.04% ليصل إلى 1.3314 دولار.

