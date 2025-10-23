Icon

الدين الأمريكي يتجاوز 38 تريليون دولار

الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٠ مساءً
الدين الأمريكي يتجاوز 38 تريليون دولار
المواطن - فريق التحرير

تجاوز الدين العام للولايات المتحدة (38) تريليون دولار أمس الأربعاء، في رقم قياسي جديد يأتي بالتزامن مع الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية، بحسب أحدث تحديث يومي لوزارة الخزانة الأمريكية.

ويعكس الرقم تسارعًا في وتيرة تراكم الديون، إذ ارتفع الدين من (37) تريليون دولار في أغسطس الماضي، مسجلًا أسرع إضافة لتريليون دولار خارج فترة جائحة كورونا.

مفاوضات في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الحكومي

مفاوضات في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الحكومي

ترامب: العلاقة مع الصين ستكون على ما يرام رغم التوتر التجاري

ترامب: العلاقة مع الصين ستكون على ما يرام رغم التوتر التجاري

وأفاد تحليل حديث لوزارة الخزانة بأن العجز التراكمي خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2025 بلغ نحو (468) مليار دولار.
وذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن مستوى العجز المذكور هو الأدنى منذ 2019.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي: “إن الإدارة خفضت العجز بمقدار (350) مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، عازيًا ذلك إلى مزيج من خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات.

وأضاف أن العمل مستمر لتحقيق نمو اقتصادي قوي، وخفض معدلات التضخم، وزيادة الإيرادات الجمركية، وتقليل تكاليف الاقتراض، والحد من الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام.

