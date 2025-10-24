الرئيس الموريتاني يصل جدة لأداء مناسك العمرة

وصل فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والوفد المرافق له، إلى جدة اليوم، لأداء مناسك العمرة.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ونائب أمين جدة المهندس على القرني، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المملكة المختار ولد داهي، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.