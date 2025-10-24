الرئيس الموريتاني يصل جدة لأداء مناسك العمرة ميليسا تجتاح الكاريبي وتحذير من احتمال اشتدادها الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد آل سعود توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 5 مناطق الأهلي يفوز على النجمة ويصعد للمركز الرابع بدوري روشن وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد تركي آل الشيخ: مليون زائر لـ موسم الرياض 2025 في 13 يومًا وظائف شاغرة في البنك الإسلامي وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك الهيئة الملكية بالرياض تعلن موعد إعلان نتائج أهلية المستحقين لشراء أراضٍ سكنية
وصل فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والوفد المرافق له، إلى جدة اليوم، لأداء مناسك العمرة.
وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ونائب أمين جدة المهندس على القرني، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المملكة المختار ولد داهي، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.