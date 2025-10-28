الرميان: مبادرة مستقبل الاستثمار ستشهد إعلانًا مهمًا يوحّد جهود قادة العالم

الفالح: 90% من الاستثمار الأجنبي المباشر غير نفطي خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية بدل مفقود عبر أبشر الرميان: إعلان هام يوحد قادة العالم في ختام مبادرة مستقبل الاستثمار ما خطوات عمل عقد الإيجار وكيفية دفع المبلغ؟ توضيح من سكني بشأن إعادة جدولة المستفيد خطوات تغيير كلمة المرور في توكلنا إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي لاكتشاف الطفرات الجينية المسببة للأمراض حيلة من رئيسة وزراء اليابان لخطب ود ترامب! انطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار بمشاركة 9 آلاف شخصية من قادة السياسة والاقتصاد وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة
أعلن محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض ستشهد إعلانًا مهمًا يوحّد جهود قادة العالم نحو تحقيق الازدهار المشترك، مؤكدًا أن العالم يحتاج إلى نموذج جديد للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لمواجهة التحديات المتسارعة.
وتابع الرميان في كلمته خلال فعاليات المبادرة أن 808 ملايين شخص حول العالم يعيشون في فقر مدقع، مشددًا على أن التقنية وحدها لا تكفي لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بل لا بد من شراكات فعّالة تجمع بين الابتكار والاستثمار المسؤول.
ولفت إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة نما بنسبة 24% خلال عام واحد، مؤكدًا أن السعودية لا تقيس ثروتها بالأرقام فقط، بل بازدهار الإنسان وتنمية المجتمعات.
واستكمل أن النماذج الاقتصادية القديمة لم تعد صالحة في عالم يتغير بسرعة، داعيًا إلى تنظيم ذكي لا إفراط فيه، وأسواق مفتوحة لا مقيدة.
وشدد على أن التعاون بين الحكومات والمستثمرين هو المفتاح لتحقيق تقدم يخدم البشرية.
