الرميان: مبادرة مستقبل الاستثمار ستشهد إعلانًا مهمًا يوحّد جهود قادة العالم

أعلن محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض ستشهد إعلانًا مهمًا يوحّد جهود قادة العالم نحو تحقيق الازدهار المشترك، مؤكدًا أن العالم يحتاج إلى نموذج جديد للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لمواجهة التحديات المتسارعة.

التقنية وحدها لا تكفي

وتابع الرميان في كلمته خلال فعاليات المبادرة أن 808 ملايين شخص حول العالم يعيشون في فقر مدقع، مشددًا على أن التقنية وحدها لا تكفي لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بل لا بد من شراكات فعّالة تجمع بين الابتكار والاستثمار المسؤول.

ولفت إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة نما بنسبة 24% خلال عام واحد، مؤكدًا أن السعودية لا تقيس ثروتها بالأرقام فقط، بل بازدهار الإنسان وتنمية المجتمعات.

واستكمل أن النماذج الاقتصادية القديمة لم تعد صالحة في عالم يتغير بسرعة، داعيًا إلى تنظيم ذكي لا إفراط فيه، وأسواق مفتوحة لا مقيدة.

وشدد على أن التعاون بين الحكومات والمستثمرين هو المفتاح لتحقيق تقدم يخدم البشرية.