Icon

الفالح: 90% من الاستثمار الأجنبي المباشر غير نفطي Icon خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية بدل مفقود عبر أبشر Icon الرميان: إعلان هام يوحد قادة العالم في ختام مبادرة مستقبل الاستثمار Icon ما خطوات عمل عقد الإيجار وكيفية دفع المبلغ؟ Icon توضيح من سكني بشأن إعادة جدولة المستفيد Icon خطوات تغيير كلمة المرور في توكلنا Icon إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي لاكتشاف الطفرات الجينية المسببة للأمراض Icon حيلة من رئيسة وزراء اليابان لخطب ود ترامب! Icon انطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار بمشاركة 9 آلاف شخصية من قادة السياسة والاقتصاد Icon وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الرميان: مبادرة مستقبل الاستثمار ستشهد إعلانًا مهمًا يوحّد جهود قادة العالم

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٣ صباحاً
الرميان: مبادرة مستقبل الاستثمار ستشهد إعلانًا مهمًا يوحّد جهود قادة العالم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض ستشهد إعلانًا مهمًا يوحّد جهود قادة العالم نحو تحقيق الازدهار المشترك، مؤكدًا أن العالم يحتاج إلى نموذج جديد للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لمواجهة التحديات المتسارعة.

التقنية وحدها لا تكفي

وتابع الرميان في كلمته خلال فعاليات المبادرة أن 808 ملايين شخص حول العالم يعيشون في فقر مدقع، مشددًا على أن التقنية وحدها لا تكفي لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بل لا بد من شراكات فعّالة تجمع بين الابتكار والاستثمار المسؤول.

قد يهمّك أيضاً
انطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار بمشاركة 9 آلاف شخصية من قادة السياسة والاقتصاد

انطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار بمشاركة 9 آلاف شخصية من قادة السياسة والاقتصاد

مبادرة مستقبل الاستثمار تختتم أعمالها باستثمارات تصل إلى 17.9 مليار دولار

مبادرة مستقبل الاستثمار تختتم أعمالها باستثمارات تصل إلى 17.9 مليار دولار

ولفت إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة نما بنسبة 24% خلال عام واحد، مؤكدًا أن السعودية لا تقيس ثروتها بالأرقام فقط، بل بازدهار الإنسان وتنمية المجتمعات.

واستكمل أن النماذج الاقتصادية القديمة لم تعد صالحة في عالم يتغير بسرعة، داعيًا إلى تنظيم ذكي لا إفراط فيه، وأسواق مفتوحة لا مقيدة.

وشدد على أن التعاون بين الحكومات والمستثمرين هو المفتاح لتحقيق تقدم يخدم البشرية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار بمشاركة 9 آلاف شخصية من قادة السياسة والاقتصاد
أخبار رئيسية

انطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار بمشاركة 9 آلاف...

أخبار رئيسية