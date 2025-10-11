Icon

بما يسهم في خفض حدة التوتر والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة

السعودية تتابع بقلق التوترات بين باكستان وأفغانستان وتدعو لضبط النفس وتجنب التصعيد

السبت ١١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٠ مساءً
السعودية تتابع بقلق التوترات بين باكستان وأفغانستان وتدعو لضبط النفس وتجنب التصعيد
المواطن - واس

تتابع المملكة العربية السعودية بقلق التوترات والاشتباكات التي تشهدها المناطق الحدودية بين جمهورية باكستان الإسلامية ودولة أفغانستان.

وتدعو المملكة إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب لغة الحوار والحكمة؛ بما يسهم في خفض حدة التوتر والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وتؤكد المملكة دعمها لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار، وحرصها الدائم على استتباب الأمن بما يحقق الاستقرار والازدهار للشعبين الباكستاني والأفغاني الشقيقين.

