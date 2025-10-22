Icon

السعودية تدين مخططات إسرائيل لشرعنة وفرض السيادة على الضفة الغربية ومستوطنة استعمارية Icon العدل الدولية تلزم إسرائيل بدعم جهود الأمم المتحدة والأونروا في غزة Icon ضبط وافد لممارسته أفعالاً تنافي الآداب العامة في مركز مساج بعسير Icon محافظة القدس تحذّر من انهيار أجزاء من المسجد الأقصى جراء حفريات الاحتلال Icon التأمينات الاجتماعية تنظم النسخة الثانية من سباق تقدير للمتقاعدين Icon وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ70 لإغاثة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة Icon النصر يفوز على جوا الهندي بدوري أبطال آسيا 2 Icon إغلاق محل مخالف ومصادرة عدد من الرتب والشعارات العسكرية بالرياض Icon جوتيريش: نظام التجارة القائم على القواعد مهدد بالانهيار Icon مدير الأمن العام يرأس وفد المملكة في مؤتمر القمة الدولية للشرطة 2025م بسيئول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
شددت على رفضها التام لكل الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي

السعودية تدين مخططات إسرائيل لشرعنة وفرض السيادة على الضفة الغربية ومستوطنة استعمارية

الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٦ مساءً
السعودية تدين مخططات إسرائيل لشرعنة وفرض السيادة على الضفة الغربية ومستوطنة استعمارية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لمصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية.

وشددت المملكة على رفضها التام لكل الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مجددةً دعمها للحق الأصيل والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

قد يهمّك أيضاً
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الهولندي

فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الهولندي

غارات إسرائيلية على رفح وجباليا وسقوط قتلى وجرحى

غارات إسرائيلية على رفح وجباليا وسقوط قتلى وجرحى

كما شددت المملكة على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الكاملة تجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووضع حدٍّ لكافة التعديات الإسرائيلية السافرة على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، والمضي بمسار السلام على أساس تنفيذ حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

غارات إسرائيلية على رفح وجباليا وسقوط قتلى وجرحى
العالم

غارات إسرائيلية على رفح وجباليا وسقوط قتلى...

العالم
وزير البلديات والإسكان يبحث في بكين تعزيز الشراكات السعودية – الصينية
السعودية اليوم

وزير البلديات والإسكان يبحث في بكين تعزيز...

السعودية اليوم
السعودية تؤكد دعمها للمبادرات الدولية لمكافحة تدهور الأراضي والجفاف
السعودية اليوم

السعودية تؤكد دعمها للمبادرات الدولية لمكافحة تدهور...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الهولندي
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع...

السعودية اليوم
السعودية تستضيف مؤتمر ومعرض التأمين العالمي ingate
السعودية اليوم

السعودية تستضيف مؤتمر ومعرض التأمين العالمي ingate

السعودية اليوم
السعودية تتصدر المشهد العالمي في التعليم المفتوح بفوز منصة OERx بجائزة التميّز 
السعودية اليوم

السعودية تتصدر المشهد العالمي في التعليم المفتوح...

السعودية اليوم
التصنيع الذكي المتقدم.. ركيزة أساسية للتحول الصناعي في السعودية
السعودية اليوم

التصنيع الذكي المتقدم.. ركيزة أساسية للتحول الصناعي...

السعودية اليوم
اختيار السعودية لترؤس الشبكة العالمية رفيعة المستوى للهيئات الإشرافية على الذكاء الاصطناعي 
أخبار رئيسية

اختيار السعودية لترؤس الشبكة العالمية رفيعة المستوى...

أخبار رئيسية