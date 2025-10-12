السعودية تعزي قطر في وفاة عدد من منسوبي الديوان الأميري بحادث شرم الشيخ

أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية السعودية لحكومة وشعب دولة قطر الشقيقة، في وفاة عدد من منسوبي الديوان الأميري في حادث مروري تعرّضوا له على الطريق المؤدي إلى مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، وذلك خلال أدائهم مهام عملهم.

وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة مع أسر المتوفين، وتمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل.