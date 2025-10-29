برعاية عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق مؤتمر أبشر 2025 ومبادرة أبشر طويق ديسمبر القادم السماك الأعزل يزين سماء السعودية لـ13 يومًا التأمينات تطلق خدمة الدفع التلقائي لتحسين تجربة أصحاب العمل ترامب يلمّح إلى خفض الرسوم على الصين ضبط مواطن رعى 50 رأسًا من الأغنام في مواقع محظورة بمحمية الملك عبدالعزيز روائع الأوركسترا السعودية تعود إلى الرياض في نوفمبر ما الإجراء حال بيع المؤجر للعقار قبل انتهاء العقد؟ رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة مساء الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تركيا نمو الإيرادات التشغيلية في قطاع الأعمال بنسبة 3.9% خلال 2024
أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا الدكتور عبدالله المسند، دخول النجم الثاني من موسم الوسم المعروف باسم السماك الأعزل، موضحًا أنه نجم نير أبيض اللون يُعد آخر النجوم الشامية، ويستمر ظهوره في السماء لمدة 13 يومًا.
وتابع المسند عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس أن السماك الأعزل يُقابله نجمٌ آخر أكثر لمعانًا يُعرف بـ السماك الرامح، ويشرق قبل الأعزل بنحو سبع دقائق إلى الشمال منه، فيما يغرب بعده بقرابة ساعة و48 دقيقة.
واستكمل أن النجمين يُشكلان مشهدًا سماويًا لافتًا يمكن رصده بوضوح في معظم مناطق المملكة، متابعًا أن دخول السماك الأعزل يُعد إشارة إلى تقدم موسم الوسم، حيث تبدأ الأجواء بالاعتدال نهارًا وتميل إلى البرودة ليلًا، مع ارتفاع فرص هطول الأمطار على أجزاء من المملكة، تزامنًا مع بداية موسم الإنبات وتحول الطبيعة إلى ألوانها الزاهية.