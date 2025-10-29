السماك الأعزل يزين سماء السعودية لـ13 يومًا

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا الدكتور عبدالله المسند، دخول النجم الثاني من موسم الوسم المعروف باسم السماك الأعزل، موضحًا أنه نجم نير أبيض اللون يُعد آخر النجوم الشامية، ويستمر ظهوره في السماء لمدة 13 يومًا.

وتابع المسند عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس أن السماك الأعزل يُقابله نجمٌ آخر أكثر لمعانًا يُعرف بـ السماك الرامح، ويشرق قبل الأعزل بنحو سبع دقائق إلى الشمال منه، فيما يغرب بعده بقرابة ساعة و48 دقيقة.

واستكمل أن النجمين يُشكلان مشهدًا سماويًا لافتًا يمكن رصده بوضوح في معظم مناطق المملكة، متابعًا أن دخول السماك الأعزل يُعد إشارة إلى تقدم موسم الوسم، حيث تبدأ الأجواء بالاعتدال نهارًا وتميل إلى البرودة ليلًا، مع ارتفاع فرص هطول الأمطار على أجزاء من المملكة، تزامنًا مع بداية موسم الإنبات وتحول الطبيعة إلى ألوانها الزاهية.