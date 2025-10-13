السيسي: اتفاق غزة سيغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية

سلمان للإغاثة يوزّع 960 سلة غذائية في الخرطوم السعودية والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات بـ 5.4 مليارات دولار شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة العراق فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام سلاح أبيض في عسير وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي وظائف شاغرة لدى شركة الخزف
دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، نظيره الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى قادة العالم الداعين إلى السلام”.
الرئيس المصري: "قمة شرم الشيخ للسلام" لحظة تاريخية فارقة لإنهاء الحرب في غزة
وأضاف الرئيس السيسي، في مؤتمر قمة السلام بشرم الشيخ، أن اتفاق غزة سيغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية.
الرئيس المصري: من حق الشعب الفلسطيني أن ينعم بدولته المستقلة
وتوافد قادة وزعماء دول العالم المشاركون في قمة “شرم الشيخ للسلام”، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، التي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليميين.
الرئيس المصري: السلام لا تصنعه الحكومات وحدها بل تبنيه الشعوب حين تتيقن أن خصوم الأمس يمكن أن يصبحوا شركاء الغد
