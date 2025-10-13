Icon

دعا الرئيس الأمريكي للانضمام إلى قادة العالم الداعين إلى السلام

السيسي: اتفاق غزة سيغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٦ مساءً
السيسي: اتفاق غزة سيغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، نظيره الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى قادة العالم الداعين إلى السلام”.

وأضاف الرئيس السيسي، في مؤتمر قمة السلام بشرم الشيخ، أن اتفاق غزة سيغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية.

وتوافد قادة وزعماء دول العالم المشاركون في قمة “شرم الشيخ للسلام”، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، التي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليميين.

