السيسي: اتفاق غزة سيغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، نظيره الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى قادة العالم الداعين إلى السلام”.

وأضاف الرئيس السيسي، في مؤتمر قمة السلام بشرم الشيخ، أن اتفاق غزة سيغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية.

الرئيس المصري: من حق الشعب الفلسطيني أن ينعم بدولته المستقلة #الإخبارية pic.twitter.com/jNOO2yXqsj — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 13, 2025

وتوافد قادة وزعماء دول العالم المشاركون في قمة “شرم الشيخ للسلام”، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، التي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليميين.