الشرع في روسيا.. وبوتين: مستعدون لإنجاز مشاريع مشتركة

لأول مرة منذ تسلمه السلطة في سوريا، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إلى مقر الرئاسة الروسية الكرملين للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

فقد بدأ الزعيمان مباحثات أكد فيها الرئيس الروسي لنظيره السوري على العلاقات الدبلوماسية التاريخية الممتدة مع سوريا.

وأضاف بوتين للشرع أن روسيا تريد مصلحة الشعب السوري، وأن تلك المصلحة هي التي كانت تحركها دوماً، لافتاً إلى أن موسكو مستعدة للتواصل عبر وزارتي الخارجية.

وتابع الرئيس الروسي أن هناك أسراً وصداقات مشتركة مع سوريا، وأن موسكو ترغب بتعزيز الدولة السورية.

مشاريع مشتركة

أيضاً اعتبر أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في سوريا مؤخراً نجاح كبير، مؤكداً أن العملية الانتخابية ستعزز العلاقات بين جميع القوى السياسية.

إلى ذلك، أعلن بوتين أن بلاده مستعدة لإنجاز المشاريع المشتركة مع سوريا، مع استئناف اللجنة الحكومية المشتركة.

بدوره، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع على الروابط التاريخية بين روسيا وسوريا، مشدداً على أن دمشق تريد ربط العلاقات.

وأضاف أن كثيراً من محطات الطاقة السورية تعتمد على روسيا، وأن جزءاً من الغذاء السوري يعتمد على روسيا.

دمشق تحترم كل الاتفاقيات

كذلك شدد الشرع على أن دمشق تحترم كل الاتفاقيات السابقة بين سوريا وروسيا، وأنها تحاول إعادة تعريف طبيعة العلاقات بين البلدين.

وكان الشرع أكد مراراً أن بلاده لن تكون مصدر إزعاج لأحد، وستحافظ على علاقة متوازنة مع الجميع.

كما صرح الرئيس السوري مؤخراً، أن دمشق ستتبع كل الطرق القانونية المتاحة للمطالبة بمحاسبة رئيس النظام السابق بشار الأسد، دون الدخول في صراع مكلف مع روسيا التي تستضيفه.

وشدد مراراً على أن الانخراط في صراع مع روسيا الآن سيكون مكلفاً للغاية بالنسبة لسوريا ولن يكون في مصلحة البلاد.

أول زيارة للشرع لروسيا

يذكر أن هذه أول زيارة يقوم بها الشرع إلى موسكو منذ أن أطاحت فصائل المعارضة بقيادته بالرئيس السابق العام الماضي، علماً أن بوتين كان منح الأسد لجوءاً إنسانياً حينها، ومذاك لم يشاهد الرئيس السابق في أي مكان في العاصمة الروسية.

وكان قاضي التحقيق في دمشق توفيق العلي، أعلن نهاية شهر سبتمبر الماضي (2025)، إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الأسد، تمهيداً لمتابعة القضية دولياً عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

أما روسيا، فلها قاعدتان عسكريتان رئيسيتان في سوريا هما قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية إلى جانب قاعدة بحرية في طرطوس.