Icon

الشيوخ الأمريكي يفشل مجددًا في تمرير التمويل والإغلاق الحكومي يتواصل Icon رئيس هيئة الأدب والنشر والترجمة: معرض الرياض للكتاب يحتضن أكبر فعالية ثقافية بالعالم العربي Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. تكامل دفاعي تقوده الخبرة والشراكات النوعية Icon لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على شفا الطائف Icon السعودية تستعرض جهودها في التنمية المستدامة خلال إكسبو 2025 أوساكا Icon القبض على 3 مخالفين بحوزتهم أسلحة وذخائر و10 كائنات فطرية بمحمية الملك عبدالعزيز Icon شاهد.. جريان السيول غرب محايل عسير Icon أمطار على منطقة جازان Icon سيول تحتجز 5 أشخاص داخل مركبة بالقنفذة والمدني يباشر Icon القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 280 كجم من القات بجازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
يستمر إلى الأسبوع المقبل على الأقل

الشيوخ الأمريكي يفشل مجددًا في تمرير التمويل والإغلاق الحكومي يتواصل

السبت ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٤ مساءً
الشيوخ الأمريكي يفشل مجددًا في تمرير التمويل والإغلاق الحكومي يتواصل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

فشل مجلس الشيوخ الأميركي، مجدداً في تمرير مشروعي قانون متنافسين لتمويل الحكومة، ما يعني أن الإغلاق الجزئي المستمر منذ ثلاثة أيام سيتواصل إلى الأسبوع المقبل على الأقل.

المقترح الجمهوري المعروف بـ”القرار النظيف”، كان يهدف إلى تمديد التمويل بالمستويات الحالية حتى أواخر نوفمبر، بينما تضمن مشروع الديمقراطيين بنوداً إضافية أبرزها تمويل للرعاية الصحية، لكن كليهما لم ينجحا في الحصول على الأصوات الكافية.

قد يهمّك أيضاً
أمريكا تلغي اتفاقية الصداقة مع إيران

أمريكا تلغي اتفاقية الصداقة مع إيران

الساعد يسأل ويُجيب: لماذا كبلت أمريكا روسيا اقتصاديًّا وفشلت في إيران؟

الساعد يسأل ويُجيب: لماذا كبلت أمريكا روسيا اقتصاديًّا وفشلت في إيران؟

الإغلاق الحكومي يتواصل

ويستمر هذا الإخفاق بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة منذ عشية الإغلاق وحتى اليوم الثالث منه، مما يجعل تمديد الأزمة أمراً شبه مؤكد حتى الاثنين المقبل.

من جهته زعم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الجمهوري جون ثيون، أن الديمقراطيين يخضعون لضغوط جناحهم اليساري ويعرقلون أجندة الرئيس دونالد ترامب، قائلاً: “الأمر كله يتعلق بمحاولة إرضاء القاعدة اليسارية والمنظمات الناشطة التي تتحكم بمسار الحزب حالياً”.

من جانبه، حمّل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، الرئيس ترامب مسؤولية الأزمة، قائلاً في مقابلة تلفزيونية: “ترامب في وضع أشبه ببرنامج حماية الشهود.. لا أحد يجده عندما يتعلق الأمر بالإغلاق الحكومي، لأنه يدرك أنه المسؤول عن التسبب به”.

يتوقع أن يؤدي الإغلاق إلى تعليق عمل نحو 750 ألف موظف فيدرالي، وإغلاق مؤقت للعديد من المكاتب والبرامج الحكومية.

وفيما لم يسبق أن أسفر إغلاق سابق عن تسريحات دائمة، حذرت إدارة ترامب – التي تسعى بالفعل لتقليص حجم الحكومة – من احتمال تنفيذ عمليات فصل واسعة للموظفين الفدراليين هذه المرة.

إجراءات مثيرة للجدل

واعتبر الرئيس ترامب أن الديمقراطيين منحوه “فرصة غير مسبوقة” لفرض تخفيضات جديدة على ما وصفها بـ”وكالات الديمقراطيين”.

وجاء هذا التصعيد بعد أن جمدت إدارته الأربعاء 18 مليار دولار من أموال وزارة النقل كانت مخصصة لمشاريع بنية تحتية ضخمة في نيويورك، بالإضافة إلى إلغاء وزارة الطاقة مشروعات متعلقة بالمناخ بقيمة 8 مليارات دولار في 16 ولاية فازت بها المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس خلال انتخابات 2024.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مصرع وإصابة 11 شخصًا في إطلاق نار بولاية نورث كارولينا الأمريكية
العالم

مصرع وإصابة 11 شخصًا في إطلاق نار...

العالم
فنزويلا ترد بمناورات عسكرية على الانتشار العسكري الأمريكي قبالة سواحلها
العالم

فنزويلا ترد بمناورات عسكرية على الانتشار العسكري...

العالم
تطور خطير.. الشيوخ الأمريكي يرفض خطة الجمهوريين لإنهاء الإغلاق الحكومي
العالم

تطور خطير.. الشيوخ الأمريكي يرفض خطة الجمهوريين...

العالم
الذهب يلامس مستوى قياسيًّا مع الإغلاق الحكومي الأمريكي
السوق

الذهب يلامس مستوى قياسيًّا مع الإغلاق الحكومي...

السوق