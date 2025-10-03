Icon

العاشرة مساء الأحد.. ترامب يمنح حماس “الفرصة الأخيرة”

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٥ مساءً
العاشرة مساء الأحد.. ترامب يمنح حماس “الفرصة الأخيرة”
المواطن - فريق التحرير

أمهل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، حركة حماس حتى العاشرة، مساء الأحد، بتوقيت غرينتش، للقبول بخطته لإنهاء الحرب مع إسرائيل في غزة، محذّرا إياها من مواجهة “الجحيم” في حال رفضتها، بحسب وصفه.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن أمام حماس “حتى السادسة مساء الأحد بتوقيت واشنطن”، لتردّ على مقترحه الذي يحظى بدعم إسرائيل.

قمة التعاون الإسلامي تندد بقرار ترامب بشأن القدس

ترامب: الصين وافقت على خفض وإلغاء الرسوم الجمركية

وأردف “إذا لم يتم إبرام اتفاق الفرصة الأخيرة هذا، ستفتح كل أبواب الجحيم على حماس، كما لم يرَ أحد من قبل”.

ورأى الرئيس الأميركي أن معظم مقاتلي الحركة الفلسطينية “مطوّقون ومحاصرون عسكريًا، في انتظار أن أعطي أنا الإذن لتتمّ إبادة حياتهم سريعًا. أما بالنسبة إلى الآخرين، نعرف أين أنتم ومن أنتم، وستتم مطاردتكم وقتلكم”.

وتابع “أنا أطلب من كل الفلسطينيين الأبرياء أن يغادروا فورا هذه المنطقة التي يحتمل أن تشهد موتا كبيرا في المستقبل، إلى أجزاء أكثر أمانا في غزة. سيتم الاعتناء بالجميع من قبل الراغبين في المساعدة. لحسن حظ حماس… سيتم منحهم فرصة أخيرة”.

