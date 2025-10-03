العاشرة مساء الأحد.. ترامب يمنح حماس “الفرصة الأخيرة”

أمهل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، حركة حماس حتى العاشرة، مساء الأحد، بتوقيت غرينتش، للقبول بخطته لإنهاء الحرب مع إسرائيل في غزة، محذّرا إياها من مواجهة “الجحيم” في حال رفضتها، بحسب وصفه.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن أمام حماس “حتى السادسة مساء الأحد بتوقيت واشنطن”، لتردّ على مقترحه الذي يحظى بدعم إسرائيل.

وأردف “إذا لم يتم إبرام اتفاق الفرصة الأخيرة هذا، ستفتح كل أبواب الجحيم على حماس، كما لم يرَ أحد من قبل”.

ورأى الرئيس الأميركي أن معظم مقاتلي الحركة الفلسطينية “مطوّقون ومحاصرون عسكريًا، في انتظار أن أعطي أنا الإذن لتتمّ إبادة حياتهم سريعًا. أما بالنسبة إلى الآخرين، نعرف أين أنتم ومن أنتم، وستتم مطاردتكم وقتلكم”.

وتابع “أنا أطلب من كل الفلسطينيين الأبرياء أن يغادروا فورا هذه المنطقة التي يحتمل أن تشهد موتا كبيرا في المستقبل، إلى أجزاء أكثر أمانا في غزة. سيتم الاعتناء بالجميع من قبل الراغبين في المساعدة. لحسن حظ حماس… سيتم منحهم فرصة أخيرة”.