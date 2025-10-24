وظائف شاغرة بـ فروع شركة EY وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS الفتح يتغلّب على الاتفاق بهدفين لهدف في دوري روشن وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير اقتران القمر بنجمة قلب العقرب في سماء الشمالية وظائف شاغرة بفروع التصنيع الوطنية وظائف شاغرة لدى شركة الفنار تعادل نيوم والخليج بهدف لكل منهما الهلال يحسم الكلاسيكو بثنائية نظيفة أمام الاتحاد في دوري روشن القبض على مقيم لترويجه الحشيش في نجران
تغلّب فريق الفتح على ضيفه الاتفاق بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أُقيمت اليوم على ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وسجّل هدفي الفتح فهد الزبيدي في الدقيقة (45+4)، وجورجي فيرنانديز في الدقيقة (64)، فيما أحرز هدف الاتفاق الوحيد اللاعب موسى ديمبيلي من ركلة جزاء في الدقيقة (49).
وبهذا الفوز، رفع الفتح رصيده إلى (4) نقاط في المركز الـ(15)، فيما تجمّد رصيد الاتفاق عند (7) نقاط في المركز الـ(11).