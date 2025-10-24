الفتح يتغلّب على الاتفاق بهدفين لهدف في دوري روشن

تغلّب فريق الفتح على ضيفه الاتفاق بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أُقيمت اليوم على ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجّل هدفي الفتح فهد الزبيدي في الدقيقة (45+4)، وجورجي فيرنانديز في الدقيقة (64)، فيما أحرز هدف الاتفاق الوحيد اللاعب موسى ديمبيلي من ركلة جزاء في الدقيقة (49).

وبهذا الفوز، رفع الفتح رصيده إلى (4) نقاط في المركز الـ(15)، فيما تجمّد رصيد الاتفاق عند (7) نقاط في المركز الـ(11).