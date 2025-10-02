القبض على مواطن لتهريبه ونقله مواد مخدرة بجازان

الهيئة الملكية لمدينة الرياض تستعرض مشاريعها في التراث العمراني في أسبوع الترميم الدولي وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف وظائف شاغرة بمركز نظم الموارد الحكومية الأمن البيئي يستعرض أحدث التقنيات والآليات بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بيع صقر طرح بـ100 ألف ريال في افتتاح مزاد نادي الصقور السعودي 2025 وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي جمعية “بيتي” تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة الأميرة سارة بنت بندر انطلاق الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة “فيلا الحجر” وافتتاح مقرّها بالعُلا وزير الاقتصاد يبحث مجالات التعاون مع رئيس مؤتمر ميونخ للأمن في العلا
قبضت شرطة منطقة جازان، بالتنسيق مع حرس الحدود، على مواطن لتهريبه ونقله مواد مخدرة إلى المملكة والاتجار بها، وإيواء مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية وضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية وشرائح اتصال مخبأة في منزل، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وإحالته إلى النيابة العامة، والمخالفين للجهات المختصة.
وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات أو نقل وإيواء وتشغيل مخالفي نظام أمن الحدود، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و (999) و (994) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.
— الأمن العام (@security_gov) October 2, 2025