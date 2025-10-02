Icon

القبض على مواطن لتهريبه ونقله مواد مخدرة بجازان

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

قبضت شرطة منطقة جازان، بالتنسيق مع حرس الحدود، على مواطن لتهريبه ونقله مواد مخدرة إلى المملكة والاتجار بها، وإيواء مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية وضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية وشرائح اتصال مخبأة في منزل، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وإحالته إلى النيابة العامة، والمخالفين للجهات المختصة.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات أو نقل وإيواء وتشغيل مخالفي نظام أمن الحدود، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و (999) و (994) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

