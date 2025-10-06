Icon

القبض على مواطن نقل 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان Icon الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويستقر مقابل اليورو Icon المهارات الرقمية تصوغ معيار النمو الجديد في ليرن Icon سفارة السعودية في تركيا تحذر المواطنين من الطقس Icon انطلاق بطولة وكالة شؤون الأفواج الأمنية لكرة القدم الثانية Icon سلمان للإغاثة يوزّع 501 سلة غذائية في ريف دمشق Icon حساب المواطن: لا يتم إضافة العمالة المنزلية ضمن التابعين Icon المصري خالد العناني رئيسًا لمنظمة اليونيسكو Icon الذكاء الاصطناعي يهدد 44 وظيفة Icon حرس الحدود ينقذ طفلًا من الغرق أثناء السباحة في ينبع  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على مواطن نقل 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان

الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٢ مساءً
القبض على مواطن نقل 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، القبض على مواطن لنقله في مركبة يقودها (11) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وأشارت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين إلى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

قد يهمّك أيضاً
حالة مطرية غزيرة على جازان تستمر حتى المساء

حالة مطرية غزيرة على جازان تستمر حتى المساء

هطول أمطار رعدية على #جازان .. و#المدني يحذر

هطول أمطار رعدية على #جازان .. و#المدني يحذر

ويعرض كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وتعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

وحثت القوات على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط تهريب 80 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

إحباط تهريب 80 كيلو قات في جازان

السعودية اليوم
القبض على مخالفين لتهريبهما 260 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

القبض على مخالفين لتهريبهما 260 كيلو قات...

السعودية اليوم
وادي رزان.. جوهرة طبيعية تتربع على عرش السياحة في جازان
السعودية اليوم

وادي رزان.. جوهرة طبيعية تتربع على عرش...

السعودية اليوم
أمطار على منطقة جازان
السعودية اليوم

أمطار على منطقة جازان

السعودية اليوم
جازان الطبيعة والرؤية.. تناغمٌ يُشكِّل ملامح التنمية المستدامة
السعودية اليوم

جازان الطبيعة والرؤية.. تناغمٌ يُشكِّل ملامح التنمية...

السعودية اليوم
القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 280 كجم من القات بجازان
السعودية اليوم

القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 280 كجم...

السعودية اليوم
القبض على مواطن لتهريبه ونقله مواد مخدرة بجازان
السعودية اليوم

القبض على مواطن لتهريبه ونقله مواد مخدرة...

السعودية اليوم
في قبضة الأمن.. 4 مخالفين لتهريبهم 5 كجم حشيش و45,545 قرصًا محظورًا بجازان
السعودية اليوم

في قبضة الأمن.. 4 مخالفين لتهريبهم 5...

السعودية اليوم