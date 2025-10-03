وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 الأفواج الأمنية تقبض على مواطن لترويجه 12 كيلو قات في عسير القبض على 10 مخالفين لتهريبهم 200 كيلو قات في جازان الأمن البيئي يشارك بأحدث التقنيات والآليات في معرض الصقور والصيد السعودي المدني يشارك ضمن جناح الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلاته المباشرة بين الرياض ونيروبي عاصمة كينيا القبض على 4 أشخاص لترويجهم أقراصًا ممنوعة في عسير درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة الأعلى بـ43 مئوية والسودة 12 أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ألمانيا
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (200) كيلوجرام من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلّموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.