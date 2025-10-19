Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة Icon أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة Icon مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية Icon واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان

الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٠ مساءً
القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (160) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

‏‎وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
قبل شهر رمضان.. ارتفاع غير مسبوق لأسعار الخضراوات بأسواق جازان

قبل شهر رمضان.. ارتفاع غير مسبوق لأسعار الخضراوات بأسواق جازان

استمرار أمطار عسير وجازان والباحة للمساء

استمرار أمطار عسير وجازان والباحة للمساء

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 38 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 38 كيلو...

السعودية اليوم
القبض على مخالف لتهريبه 90 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

القبض على مخالف لتهريبه 90 كيلو قات...

السعودية اليوم
أمطار وبرد وصواعق رعدية على جازان
السعودية اليوم

أمطار وبرد وصواعق رعدية على جازان

السعودية اليوم
تنبيه من حالة مطرية على جازان
السعودية اليوم

تنبيه من حالة مطرية على جازان

السعودية اليوم
أمطار وبرد وصواعق على منطقة جازان حتى الثامنة مساء 
السعودية اليوم

أمطار وبرد وصواعق على منطقة جازان حتى...

السعودية اليوم
أمطار وسيول وصواعق رعدية على منطقة جازان
السعودية اليوم

أمطار وسيول وصواعق رعدية على منطقة جازان

السعودية اليوم
إحباط تهريب 11 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

إحباط تهريب 11 كيلو قات في جازان

السعودية اليوم