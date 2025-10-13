Icon
القبض على 3 مقيمين في الطائف لترويجهم 14,538 قرصًا ممنوعًا

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مقيمين من الجنسية اليمنية بمحافظة الطائف لترويجهم (14,538) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

