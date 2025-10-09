Icon

جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم

القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 237,300 قرص إمفيتامين في تبوك

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:١٠ مساءً
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 237,300 قرص إمفيتامين في تبوك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع حالة عمار بمنطقة تبوك على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (237,300) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

‏‎وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و (999) و (994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

