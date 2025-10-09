القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 237,300 قرص إمفيتامين في تبوك

40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025” القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع حالة عمار بمنطقة تبوك على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (237,300) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و (999) و (994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.