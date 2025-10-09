القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 237,300 قرص إمفيتامين في تبوك

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع حالة عمار بمنطقة تبوك على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (237,300) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

