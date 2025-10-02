Icon

القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 200 كيلو قات في جازان Icon ضبط مواطن رعى 11 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon أمطار على منطقة الباحة حتى المساء  Icon السياحة تطلق خدمة ترخيص النزل خلال موسم الحج المؤقتة في مكة والمدينة Icon درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة 43 والسودة 12 Icon 115 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول Icon تنويه مهم بشأن فاتورة الكهرباء في حساب المواطن Icon أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الثامنة مساء  Icon ما الفئات المشمولة من المرحلة الـ 4 لخدمة تحويل رواتب العمالة؟ Icon وظائف شاغرة بـ شركة الأنظمة الميكانيكية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 200 كيلو قات في جازان

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٢ مساءً
القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 200 كيلو قات في جازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم (200) كيلوجرام من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلّموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.

‏‎وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
بالصور.. وكيل إمارة جازان يؤدي الصلاة على الشهيد الفيفي وينقل تعازي القيادة

بالصور.. وكيل إمارة جازان يؤدي الصلاة على الشهيد الفيفي وينقل تعازي القيادة

إحباط تهريب 126 كجم قات مخدر بقطاع الدائر

إحباط تهريب 126 كجم قات مخدر بقطاع الدائر

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على مواطنين لترويجهما الإمفيتامين المخدر بجازان
السعودية اليوم

القبض على مواطنين لترويجهما الإمفيتامين المخدر بجازان

السعودية اليوم
إحباط تهريب 80 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

إحباط تهريب 80 كيلو قات في جازان

السعودية اليوم
إحباط تهريب 54 كيلو حشيش في جازان
السعودية اليوم

إحباط تهريب 54 كيلو حشيش في جازان

السعودية اليوم
القبض على مواطن لترويجه أقراصًا ممنوعة في جازان
السعودية اليوم

القبض على مواطن لترويجه أقراصًا ممنوعة في...

السعودية اليوم
دوريات المجاهدين تحبط تهريب 13 كيلوجرامًا من القات بجازان
السعودية اليوم

دوريات المجاهدين تحبط تهريب 13 كيلوجرامًا من...

السعودية اليوم
القبض على مخالفين لتهريبهما 260 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

القبض على مخالفين لتهريبهما 260 كيلو قات...

السعودية اليوم
مروج الحشيش المخدر في قبضة رجال حرس الحدود بجازان
السعودية اليوم

مروج الحشيش المخدر في قبضة رجال حرس...

السعودية اليوم
القبض على مقيم نقل مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان 
السعودية اليوم

القبض على مقيم نقل مخالفين لنظام أمن...

السعودية اليوم