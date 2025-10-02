القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 200 كيلو قات في جازان ضبط مواطن رعى 11 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز أمطار على منطقة الباحة حتى المساء السياحة تطلق خدمة ترخيص النزل خلال موسم الحج المؤقتة في مكة والمدينة درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة 43 والسودة 12 115 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول تنويه مهم بشأن فاتورة الكهرباء في حساب المواطن أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الثامنة مساء ما الفئات المشمولة من المرحلة الـ 4 لخدمة تحويل رواتب العمالة؟ وظائف شاغرة بـ شركة الأنظمة الميكانيكية
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم (200) كيلوجرام من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلّموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.