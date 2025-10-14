Icon

مقتل 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار Icon مجلس عسكري يتولى الحكم في مدغشقر Icon وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن Icon وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية Icon وظائف شاغرة بـ وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon أكثر من 26 مليار ريال فائض الميزان التجاري السعودي Icon ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon زاتكا: احذروا الإعلانات المضللة التي تدّعي تخفيض الضرائب Icon وزارة الحج تنشر صفة العمرة الصحيحة Icon الوطني لإدارة الدين يقفل طرح أكتوبر 2025 بـ 7.54 مليار ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
الرياضة
حصاد اليوم
في ختام ملحق تصفيات كأس العالم 2026

القنوات الناقلة لمباراة الأخضر والعراق وتشكيل الفريقين

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٦ مساءً
القنوات الناقلة لمباراة الأخضر والعراق وتشكيل الفريقين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يترقب عشاق الكرة السعودية والعربية، موعد انطلاق مباراة الأخضر ضد العراق المؤهلة لكأس العالم 2026، في ختام ملحق تصفيات كأس العالم 2026، حيث يطمح الأخضر في تخطي العراق بعد الأداء المشرف أمام إندونيسيا.

هذا ويستضيف ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة مرتقبة تجمع بين المنتخبين السعودي والعراقي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

قد يهمّك أيضاً
تاريخ مواجهات السعودية واليابان

تاريخ مواجهات السعودية واليابان

كريستيانو رونالدو يعلق على العرض السعودي

كريستيانو رونالدو يعلق على العرض السعودي

وتتصدر السعودية ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام العراق، في حين بقي رصيد إندونيسيا خالياً من النقاط بعد خوض مباراتين.

القنوات الناقلة لمباراة الأخضر والعراق

وسيحجز الفائز بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما سيتعيّن على الخاسر خوض مواجهة فاصلة أمام وصيف المجموعة الأولى، على أن يتأهل المنتصر منها للمشاركة في الملحق العالمي.

وتملك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ومنها مباراة السعودية والعراق.

كما تنقل شبكة قنوات الكأس اللقاء بين المنتخبين أيضًا عبر قنواتها المشفرة التالية:

beIN Sports HD 2
Alkass SIX HD

التشكيل المتوقع لمباراة الأخضر والعراق:

تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام العراق في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: متعب الحربي، جهاد زكري، حسان تمبكتي، نواف بوشل

خط الوسط: مصعب الجوير، ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري

وفي الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح أبو الشامات.

تشكيل منتخب العراق

في حراسة المرمى: جلال حسن.

خط الدفاع: حسين علي، مناف يونس، أكام هاشم، ميرخاس دوسكي.

خط الوسط: إبراهيم بايش، كيفن يعقوب، أمير العماري، بشار رسن

خط الهجوم: أيمن حسين، مهند علي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأخضر يختتم استعداده لمواجهة إندونيسيا.. غدًا
الرياضة

الأخضر يختتم استعداده لمواجهة إندونيسيا.. غدًا

الرياضة
فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا
الرياضة

فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية...

الرياضة
بالفيديو.. الأخضر يتقدم على إندونيسيا في الشوط الأول
الرياضة

بالفيديو.. الأخضر يتقدم على إندونيسيا في الشوط...

الرياضة
منتخب مصر يفوز على جيبوتي ويتأهل إلى كأس العالم 2026
الرياضة العالمية

منتخب مصر يفوز على جيبوتي ويتأهل إلى...

الرياضة العالمية
الأخضر يفوز على إندونيسيا ويقترب من التأهل لكأس العالم 2026
أخبار رئيسية

الأخضر يفوز على إندونيسيا ويقترب من التأهل...

أخبار رئيسية
الأخضر يستأنف تدريباته لمواجهة العراق في هذا الموعد
الرياضة

الأخضر يستأنف تدريباته لمواجهة العراق في هذا...

الرياضة
رينارد: المنتخب السعودي جاهز لمواجهة العراق غدًا
الرياضة

رينارد: المنتخب السعودي جاهز لمواجهة العراق غدًا

الرياضة
التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم: العراق يفوز على إندونيسيا
الرياضة

التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم: العراق يفوز...

الرياضة