القنوات الناقلة لمباراة الأخضر والعراق وتشكيل الفريقين

يترقب عشاق الكرة السعودية والعربية، موعد انطلاق مباراة الأخضر ضد العراق المؤهلة لكأس العالم 2026، في ختام ملحق تصفيات كأس العالم 2026، حيث يطمح الأخضر في تخطي العراق بعد الأداء المشرف أمام إندونيسيا.

هذا ويستضيف ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة مرتقبة تجمع بين المنتخبين السعودي والعراقي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتتصدر السعودية ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام العراق، في حين بقي رصيد إندونيسيا خالياً من النقاط بعد خوض مباراتين.

القنوات الناقلة لمباراة الأخضر والعراق

وسيحجز الفائز بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما سيتعيّن على الخاسر خوض مواجهة فاصلة أمام وصيف المجموعة الأولى، على أن يتأهل المنتصر منها للمشاركة في الملحق العالمي.

وتملك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ومنها مباراة السعودية والعراق.

كما تنقل شبكة قنوات الكأس اللقاء بين المنتخبين أيضًا عبر قنواتها المشفرة التالية:

beIN Sports HD 2

Alkass SIX HD

التشكيل المتوقع لمباراة الأخضر والعراق:

تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام العراق في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: متعب الحربي، جهاد زكري، حسان تمبكتي، نواف بوشل

خط الوسط: مصعب الجوير، ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري

وفي الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح أبو الشامات.

تشكيل منتخب العراق

في حراسة المرمى: جلال حسن.

خط الدفاع: حسين علي، مناف يونس، أكام هاشم، ميرخاس دوسكي.

خط الوسط: إبراهيم بايش، كيفن يعقوب، أمير العماري، بشار رسن

خط الهجوم: أيمن حسين، مهند علي.