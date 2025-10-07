الكهرباء: وثّقوا العدادات لتجنب فصل الخدمة

Icon

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤١ صباحاً
المواطن - واس

جددت الشركة السعودية للكهرباء دعوتها لجميع المشتركين الذين لم يوثقوا عداداتهم بعد، بسرعة استكمال عملية التوثيق عبر القنوات المتاحة بخطوات سهلة وميسّرة، مؤكدة أن هذه الخطوة تضمن استمرار الخدمة دون انقطاع، فيما يؤدي عدم التوثيق إلى فصل الخدمة عن العداد.

هدف التوثيق

وأوضحت الشركة أن التوثيق يهدف إلى؛ ربط العداد بالمستفيد الفعلي سواء كان مالكًا أو مستأجرًا بما يعزز دقة البيانات ويحفظ حقوق جميع الأطراف، كما أنه يوفر للمشتركين مزايا عملية مهمة، إذ يتيح إدارة الحسابات بمرونة عبر القنوات الرقمية، ويساعد على متابعة الاستهلاك بشكل دقيق سواء على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري، إضافة إلى تمكينهم من تلقي إشعارات مباشرة حول الفواتير والخدمات، إلى جانب ذلك، يسهم التوثيق في تقليل النزاعات بين الملاك والمستأجرين من خلال تحديد المستفيد الحقيقي من الخدمة.

ولفتت إلى أن خدمة التوثيق متاحة عبر تطبيق الكهرباء والموقع الإلكتروني: (www.se.com.sa) إضافة إلى مكاتب خدمات المشتركين ومركز خدمة العملاء على الرقم (933).

وأشارت “السعودية للكهرباء”، إلى أنها نفذت خلال الأشهر الماضية حملات توعوية وإرشادية عبر مختلف المنصات الرقمية ومراكز الخدمة؛ للتعريف بأهمية التوثيق وشرح إجراءاته بشكل مبسط، استمرارًا لجهودها في رفع مستوى الوعي، وضمان وصول الخدمات بدقة وكفاءة، مؤكدة أن عملية توثيق العداد تمثل خطوة لتحسين تجربة المشترك، ورفع موثوقية الشبكة، وتقديم خدمات نوعية أكثر توافقًا مع تطلعات المستفيدين.

